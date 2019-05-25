Заллє дощами: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

В Україні в суботу, 25 травня, суттєво зіпсується погода. Майже у всіх регіонах прогнозуються сильні опади.
Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, вночі місцями, вдень повсюдно очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°; на решті території вночі 11-16°, вдень 19-24°, на півдні до 26°.
Погода в Украні
"24"
У Києві – короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.
Синоптик Наталія Діденко уточнила, що на території України у вихідні дні, 25-26 травня, очікується тепла і дощова погода.
"Дощі з грозами залишаються пріоритетними. Під час гроз можливі шквали і град", — зазначила вона.
При цьому по всій Україні було оголошено штормове попередження.
"25 травня грози, місцями пориви вітру та шквали до 15-20 м/с, в окремих районах град, вдень у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі", – сказано в повідомленні.
Рівень небезпеки І ступеня – жовтий.
При цьому з понеділка, 27 травня, в Україну прийде тепла і суха погода. Незначні опади очікуються лише в окремих регіонах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України до кінця травня повсюдно прогнозуються короткочасні дощі та грози. 26 травня на Лівобережжі та Прикарпатті, 27 травня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються зливи.
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