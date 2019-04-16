Заллє дощами: синоптик уточнила холодний прогноз по Україні

На території України в середу, 17 квітня, очікується холодна погода з опадами.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, пройдуть дощі з сильними поривами вітру.

За її прогнозом, температура повітря становитиме +7... +12 градусів максимально. Потепління і припинення опадів очікується з 18 квітня.

У Києві 17 квітня прогнозується прохолодна погода, дощ, вітер, +10 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода в квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою за норму.

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