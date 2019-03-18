Заллє дощами: синоптик попередила про похолодання в Україні

У вівторок, 19 березня, в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі, а також знизить температуру повітря в західних і північних областях.

Як написала синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, опади прогнозуються уздовж смуги Вінниччина-Київщина-Житомирщина-Чернігівщина.

На сході, півдні і в багатьох центральних областях температура повітря складе +9 +14 градусів.

У Києві 19 березня очікується похолодання до +8 +10 градусів і дощ.

"До кінця тижня в столиці сьогоднішніх розкішних градусів не буде. Не дивно, адже це практично квітневі значення температури повітря", - зазначила Діденко.

За даними Укргідрометцентру, вітер південний, у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході країни та на півдні Одеської області до 6° тепла; вдень на Лівобережжі та в більшості західних областей 9-14° тепла, на решті території 12-17°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні прийдуть дві хвилі похолодання з нічними морозами, а стійкого потепління слід очікувати лише після 25 березня.

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