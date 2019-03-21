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"Залізні нерви!" Мережу розсмішила реакція Супрун на скандал Ляшка в Кабміні

1.8тЧитати матеріал російською

У мережі набирає популярності відеозапис із залу засідань Кабінету міністрів, де лідер РПЛ Олег Ляшко влаштував перепалку з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Під час їхнього емоційного діалогу в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зберігала спокій і повільно розгойдувалася на своєму кріслі. Відео на своїй сторінці в Facebook опублікував Роман Котлар (щоб подивитися запис, доскрольте до кінця сторінки).

"Уляна Супрун реагує на сьогоднішню (20 березня. - Ред.) перепалку Ляшка і Гросмана. Це безцінно", ‒ підписав відео користувач.

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Уляна Супрун на засіданні Кабміну

Уляна Супрун на засіданні Кабміну

Скріншот

"Ось це залізні нерви", ‒ прокоментувала відео Ніна Божко.

"Здоровіше буде!" ‒ написала також Марія Май.

"Залізні нерви!" Мережу розсмішила реакція Супрун на скандал Ляшка в Кабміні
"Залізні нерви!" Мережу розсмішила реакція Супрун на скандал Ляшка в Кабміні

Як писав OBOZREVATEL, на засіданні Кабінету міністрів 20 березня чинний контракт з главою НАК "Нафтогаз-України" Андрієм Коболєвим вирішили продовжити ще на рік.

У відповідь на це представники Радикальної партії на чолі з їхнім лідером Олегом Ляшком пригрозили блокувати роботу уряду.

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Особи
Олег ЛяшкоУляна Супрун
Місце
Україна
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