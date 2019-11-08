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8 листопада • оновлено в 11:44
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Заліз у пралку: на Харківщині трапилася страшна НП з дитиною

1.7т Читати матеріал російською

У місті Мерефа Харківської області рятувальники звільнили дитину, яка застрягла в барабані пральної машини і не могла вибратися.

Як повідомила ДСНС у Facebook, надзвичайна подія трапилася у четвер, 7 листопада. На місце прибули рятувальники (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Насамперед вони заспокоїли наляканого хлопчика та його маму. І негайно взялися до операції з порятунку.

На Харківщині трапилася страшна НП з дитиною

На Харківщині трапилася страшна НП з дитиною

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Завдяки оперативним та виваженим діям, потерпілого було обережно вилучено з пральної машини", – йдеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники закликали батьків уважно стежити за дітьми, щоб ті не робили "квести" з пральної машини.

На Харківщині трапилася страшна НП з дитиною

На Харківщині трапилася страшна НП з дитиною

ДСНС

На Харківщині трапилася страшна НП з дитиною

На Харківщині трапилася страшна НП з дитиною

ДСНС

Як писав OBOZREVATEL, на курорті в Туреччині трапилася страшна НП з 12-річною дівчинкою – руку дитини засмоктало в трубу басейна.

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Місце
Україна Харків
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