Закриті вікна, вимкнене світло: стало відомо, як живуть люди в Петровську після розведення

У селі Петрівське, де 9 листопада почалося розведення сил, люди живуть у страху і бояться вмикати світло в темний час доби.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ. У селищі немає магазину, а щоб отримати продукти, люди разом відправляють машину за покупками.

Всього в Петровському залишилося близько 20 осіб. Вони намагаються якомога менше виходити з дому, щільно закривають вікна і двері.

Жителі Петровська розповіли, як живуть після розведення Скріншоти

Жителі Петровська розповіли, як живуть після розведення Скріншоти

Жителі Петровська розповіли, як живуть після розведення Скріншоти

Жителі Петровська розповіли, як живуть після розведення Скріншоти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що розведення сил і засобів на нових ділянках Донбасу через погодні умови в зимовий час неможливо.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!