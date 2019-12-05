Головна Новини
5 грудня • оновлено в 13:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Олена Мозгова
Олена Мозгова
Український музичний продюсер Всі статті автора

Закрити Cosmopolitan Ukraine, а потім "Інтер"

4.3т
Читати матеріал російською

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна втрапила у гучний скандал через пост про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.

Згодом зявилася інформація про те, що це видання належить до мідіагрупи російського магната Віктора Шкульова.

Це проблема не сьогоднішнього дня, і виникла вона не на рівному місці. Насправді, вона написала щиро – вона так думала і думає. Але спрацював інстинкт самозбереження. Вона все видалила, вибачилась, тому що розуміла, що може початися. Власне, воно й почалось.

Новини
Вагина, колбаса и го**о: о чем писала насмехавшаяся над погибшим героем Украины замглавреда Cosmopolitan

Проблема інформаційної безпеки України коренями заглиблюється ще в совкові часи. Фактично за роки незалежності нічого особливого не було зроблено. Так, були перші кроки – відключення російських каналів. Але щодо глобальних кроків…

Попередня влада створила навіть цілу інституцію, яку очолював Стець. Але чи була вона ефективною? Мені здається, що ні. Ми бачимо наслідки.

Євгенія Пліхіна

Євгенія Пліхіна

Над інформаційною безпекою країни треба працювати, і працювати серйозно. Якщо буде доведено, що ці видання належать російським олігархам, то певно, що їх треба закривати.

Але постає питання: а "Інтер"? В "Інтері" є відсоток ОРТ. Блін. Давайте тоді будемо послідовними. Політика подвійних стандартів властива для України.

Я за те, щоб закон працював для всіх однаково.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Олена Мозгова Олена Мозгова
Теми
Ексклюзив Скандал із Cosmopolitan Ukraine Російсько-український конфлікт
Особа
Євгенія Пліхіна
Місце
Україна
Тег
Міністерство інформаційної політики
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
4
Смішно
32
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Мозговая дело говорит! Надо все каналы закрыть, на украинском телевидении, кроме двух. Оставить один принадлежащий Поросю, и второй тоже!:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Правильно всех закрыть , кто хоть один косой взгляд кинет или слово не то скажет . Один "обоз" оставить )
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
м Володимир
м Володимир
Панночка Пліхіна - це на її ж сленгу ТП. Однак, закривати друкований орган на основі того, що хтось з його дописувачів засранець, ІМХО перебір. Достатньо буде, якщо ТП залишиться без роботи. Втім - це компетенція керівництва "Космополітен". А право (і суспільний обов'язок) читачів і підписників глянцу - "проголосувати" своїми грошима.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги