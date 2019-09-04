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4 вересня • оновлено в 16:39
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"Закрий рота, тварюко!" Голос "антимайдану" влаштував скандал на росТБ через терористів "ДНР"

2.3т Читати матеріал російською

На російському телебаченні спалахнув скандал між одіозним телеведучим, голосом "антимайдану" Юрієм Котом та постійним українським гостем ефірів пропагандистів Гордієм Бєловим.

Сутичка трапилася під час обговорення ліквідованих терористів "ДНР" Олександра Захарченка, Арсена Павлова ("Мотороли") і Михайла Толстих ("Гіві") на передачі "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юрій Кот

Юрій Кот

Скріншот відео

Все почалося з вигороджування Котом військових злочинців, які прийшли вбивати громадян України і окуповувати її території. Поплічник агресора намагався героїзувати їх і терористів "ДНР" загалом.

"Заради правди – жодного теракту "народні республіки" не здійснили. А ви скільки актів там провели? Захарченка хто вбив ?! "Гіві" хто вбив?! "Моторолу" хто вбив?! Тобі мало?!" – нервово звернувся він до співрозмовника.

Однак Бєлов жорстко вгамував колаборанта, нагадавши йому, чим "прославилися" на Донбасі згадані терористи.

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"Послухай мене – це люди, які вбивали наших солдатів! Ти такий же, як вони! У тебе руки в крові! Ти – зрадник українського народу, і ти зараз відпрацьовуєш своє перебування тут у Москві! Ти – зрадник України!" – відповів він на цинічні випади Кота.

Ці слова допекли перебіжчику, і він накинувся на опонента з брудними образами і навіть погрозами фізичною розправою.

"Закрий рота, сказав! Закрий рота, мерзотнику! Ти мене зрозумів?! Я зараз тебе вирублю!" – не перестаючи, вигукував скандальний голос "антимайдану".

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

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Цієї миті у розмову втрутилася не менш одіозна ведуча передачі, пропагандистка Ольга Скабєєва. "На похорон цих людей прийшло стільки жителів Донбасу, Гордію, що вам зараз треба вибачитися за свої капосні, огидні слова", – їдко звернулася вона до українця, який засудив російських окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особи
Юрій Кот Олександр Захарченко Михайло Толстих (Гіві) Арсеній Павлов (Моторола) Ольга Скабєєва
Місце
Україна
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Южный Гарик
Южный Гарик
Их даже ваш суд таковыми не признал, так что вы пишите чушь...
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