"Закохуюся щодня!" Порошенко зворушив мережу ніжним постом про дружину

П‘ятий президент України Петро Порошенко тепло привітав свою дружину Марину Порошенко з днем народження, опублікувавши слова із вірша української письменниці Ліни Костенко.
Допис зі словами "скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня!" він розмістив на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що саме вони передають його почуття до іменинниці. Сьогодні, 1 лютого, Марині Порошенко виповнилося 58 років.
Петро та Марини Порошенки
Фейсбук Петра Порошенка
"Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня!". Ці слова прекрасної Ліни Костенко ідеально описують мої почуття до тебе, Марино. З днем народження, Кохана!", – написав Порошенко.
Пост вже зібрав тисячі лайків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Порошенко поділився захопливими враженнями від перегляду фільму "Пекельна хоругва" українського кінорежисера Михайла Кострова за мотивами твору Сашка Лірника.
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