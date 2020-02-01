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1 лютого • оновлено в 12:27
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"Закохуюся щодня!" Порошенко зворушив мережу ніжним постом про дружину

1.9т
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П‘ятий президент України Петро Порошенко тепло привітав свою дружину Марину Порошенко з днем народження, опублікувавши слова із вірша української письменниці Ліни Костенко.

Допис зі словами "скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня!" він розмістив на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що саме вони передають його почуття до іменинниці. Сьогодні, 1 лютого, Марині Порошенко виповнилося 58 років.

Петро та Марини Порошенки

Петро та Марини Порошенки

Фейсбук Петра Порошенка

"Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня!". Ці слова прекрасної Ліни Костенко ідеально описують мої почуття до тебе, Марино. З днем народження, Кохана!", – написав Порошенко.

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Пост вже зібрав тисячі лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Порошенко поділився захопливими враженнями від перегляду фільму "Пекельна хоругва" українського кінорежисера Михайла Кострова за мотивами твору Сашка Лірника.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Катерина Іванова
Особи
Петро Порошенко Марина Порошенко
Тег
день народження
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
и инсульт эту п.адлу не уложит
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Roma Roma
Roma Roma
Внаукраине Потриот, СКАЖИ?! дятел ты!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Типа ему на ушко:" А Мишка Помпео передал зарплату за прошлый год?"
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