Опубліковані фотографії моста біля Станиці Луганської, який відновлюється силами українських фахівців. У мережі це викликало ажіотаж.

Як пише сайт Офісу президента, станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували побудувати до 11 числа, але роботи закінчили раніше.

Старі конструкції зруйнованої переправи в даний час демонтують. На дорозі до мосту поклали покриття і наносять розмітку. Очікується, що роботи на переправі будуть завершені до 15 листопада.

Міст Прес-служба Офісу президента

Прес-служба Офісу президента

Прес-служба Офісу президента

Прес-служба Офісу президента

Прес-служба Офісу президента

"Нагадаємо, відновлення моста через р. Сіверський Донець в районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов'язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування. За ходом робіт можна стежити в режимі онлайн", - зазначено в тексті.

Правда, будівництво викликало жаркий ажіотаж в мережі. Багато користувачів почали критикувати ініціативу відновлювати міст для "Л/ДНР".

"Шоб сепарам зручніше бьіло?", "У Харкові міст відновіть на Окружній, а то сепарам зі Станиці в пробці стояти доведеться, коли на Київ їхати будуть, ви ж зганьбитесь", "Моніка хоче русню на мосту з короваєм зустрічати?"", - почали писати окремі користувачі під сторінці в Facebook Офісу президента.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити зруйнований міст в Станиці Луганській, де раніше пройшло розведення сил.

Для місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус.

21 серпня в ОБСЄ заявили про повне розмінування Україною території біля моста.

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