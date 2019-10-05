Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Русню з короваєм зустрічати?!" У мережі ажіотаж через нові фото моста у Станиці Луганській

63.3т Читати матеріал російською

Опубліковані фотографії моста біля Станиці Луганської, який відновлюється силами українських фахівців. У мережі це викликало ажіотаж.

Як пише сайт Офісу президента, станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували побудувати до 11 числа, але роботи закінчили раніше.

Старі конструкції зруйнованої переправи в даний час демонтують. На дорозі до мосту поклали покриття і наносять розмітку. Очікується, що роботи на переправі будуть завершені до 15 листопада.

Новини
Над мостом у Станиці Луганській підняли прапори "ЛНР": що відбувається
Міст

Міст

Прес-служба Офісу президента

У мережі ажіотаж через нові фото моста у Станиці Луганській

Прес-служба Офісу президента

У мережі ажіотаж через нові фото моста у Станиці Луганській

Прес-служба Офісу президента

У мережі ажіотаж через нові фото моста у Станиці Луганській

Прес-служба Офісу президента

У мережі ажіотаж через нові фото моста у Станиці Луганській

Прес-служба Офісу президента

"Нагадаємо, відновлення моста через р. Сіверський Донець в районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов'язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування. За ходом робіт можна стежити в режимі онлайн", - зазначено в тексті.

Правда, будівництво викликало жаркий ажіотаж в мережі. Багато користувачів почали критикувати ініціативу відновлювати міст для "Л/ДНР".

"Шоб сепарам зручніше бьіло?", "У Харкові міст відновіть на Окружній, а то сепарам зі Станиці в пробці стояти доведеться, коли на Київ їхати будуть, ви ж зганьбитесь", "Моніка хоче русню на мосту з короваєм зустрічати?"", - почали писати окремі користувачі під сторінці в Facebook Офісу президента.

У мережі ажіотаж через нові фото моста у Станиці Луганській

Скріншот

У мережі ажіотаж через нові фото моста у Станиці Луганській

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
61
Коментарі
566
56
Смішно
32
Цікаво
209
Сумно
48
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
нах его вообще строить? Пусть по минным полям за пенсией и жратвой топчут. Заодно полезное дело сделают, разминируют часть территории.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
4
Ронович Рон
Ронович Рон
Ярошенко Андрей, Судя по кол-ву дохлых твоих побратимых в последнее время, поля они разминируют очень эффективно, главное поить их больше )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Сами взорвали...сами строят...как это по украински)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Какие жалкие ржавые экскаватор и кран...И это на 50 млн евро???
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
2 из 3 ответов | показать все
Ронович Рон
Ронович Рон
Ярошенко Андрей, Ты ещё и плоходумающий отчасти от отсутствия у тебя и твоей нации серого вещества.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Сироткин Андрюха, на каком фото, ТВАРЬ ТУПАЯ, укажи нам, плоховидящим.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / думки

ads pixel