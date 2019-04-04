|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Зайдемо на танках!" Омелян пообіцяв Москві переможний візит України

2.9тЧитати матеріал російською

Міністр інфраструктури Володимир Омелян пообіцяв, що Україна зайде на танках в російську столицю Москву.

Таким чином він відреагував на лист від Євразійського союзу транспортних, експедиторських та логістичних організацій, створеного президентом РФ Володимиром Путіним, в якому Україну запросили обговорити спільний транспортний простір.

"Мнє в Маскву, па дєлу, срочно! Вони вже в КВН все записалися? То позавчора "давайте відновимо авіаційне сполучення", то сьогодні: 23 квітня в Москві запрошуємо обговорити єдиний транспортний простір Євразійського союзу, "членом якого Україна є за дорученням Путіна", – прокоментував Омелян.

Новини
''Росія має відповісти!'' Як у Європі поставили на місце Кремль і що отримала Україна
"Зайдемо на танках!" Омелян пообіцяв Москві переможний візит України

facebook.com/volodymyr.omelyan

"Зайдемо на танках!" Омелян пообіцяв Москві переможний візит України

facebook.com/volodymyr.omelyan

"Зайдемо на танках!" Омелян пообіцяв Москві переможний візит України

facebook.com/volodymyr.omelyan

"Хлопці, не виграє ваш кандидат, даремно намагаєтеся! А в Москві ми обов'язково будемо! Разом із союзниками! На танках, з написом "На Москву". Повторимо похід Сагайдачного!" – відреагував міністр.

Володимир Омелян

Володимир Омелян

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Російська Федерація направила офіційне запрошення Україні для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД. У МЗС України відмовилися від поїздки в Москву.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
Тег
Міністерство інфраструктури
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
15
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
А что, у шароварников ещё мусорные баки остались, танки сделать? Не все ещё на засолку капусты ушли..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Красиво ротик открыт.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
А чо не на гипперЛупах?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки