"Зайдемо на танках!" Омелян пообіцяв Москві переможний візит України

Міністр інфраструктури Володимир Омелян пообіцяв, що Україна зайде на танках в російську столицю Москву.

Таким чином він відреагував на лист від Євразійського союзу транспортних, експедиторських та логістичних організацій, створеного президентом РФ Володимиром Путіним, в якому Україну запросили обговорити спільний транспортний простір.

"Мнє в Маскву, па дєлу, срочно! Вони вже в КВН все записалися? То позавчора "давайте відновимо авіаційне сполучення", то сьогодні: 23 квітня в Москві запрошуємо обговорити єдиний транспортний простір Євразійського союзу, "членом якого Україна є за дорученням Путіна", – прокоментував Омелян.

facebook.com/volodymyr.omelyan

facebook.com/volodymyr.omelyan

facebook.com/volodymyr.omelyan

"Хлопці, не виграє ваш кандидат, даремно намагаєтеся! А в Москві ми обов'язково будемо! Разом із союзниками! На танках, з написом "На Москву". Повторимо похід Сагайдачного!" – відреагував міністр.

Володимир Омелян ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Російська Федерація направила офіційне запрошення Україні для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД. У МЗС України відмовилися від поїздки в Москву.

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