"Захворів через війну": у Львові помер ветеран АТО

У суботу, 16 березня, у Львові помер український військовослужбовець, ветеран АТО 39-річний Володимир Гера.

Про це повідомляють на сторінці "Яворівський районний рада" в Facebook. "Сьогодні, 16 березня, перестало битися серце нашого земляка – Гери Володимира Михайловича – командира бойової машини батареї протитанкових керованих ракет протитанкового артилерійського дивізіону", – йдеться в повідомленні.

Володимир народився 1 квітня 1979 року. Його рідне село – Чернилява Яворівського району Львівської області.

Як тільки почалася війна чоловік був мобілізований, воював під містом Зеленополье на Донбасі. Після демобілізації підписав контракт з 24 бригадою ім. короля Данила, брав участь в обороні села Кримське. Звільнився з лав воїнів 12 жовтня 2017 року.

Відзначають, що причиною смерті ветерана було захворювання, яке пов'язане з військовою діяльністю. Вдома у Володимира залишилися дружина і двоє дітей – син і дочка.

Як пише ресурс LMN, товариші по службі відгукуються про Володимира Геру, як про добру людину.

"У 2014 нам обом прийшли повістки. Володя тоді навіть не думав, щоб ухилятися. Відразу пішов до військкомату. Говорив, як будемо сидіти, держави не буде, потім дітям в очі дивитися не зможемо. Нас правда розкидало на фронті по різні боки. Володимир був під боями в Зеленопольї, якраз тоді як їх бригаду розстріляли з боку російських найманців. Тоді дуже багато наших хлопців загинуло. Володя пережив багато. через всі ці переживання, стреси і недосипання, напевно і розвинулася у нього хвороба. Вже потім після демобілізації, як пішов служити за контрактом, у нього виявили дуже великий цукор в крові. Розвився діабет", – розповів про покійного побратим Володимир Хлян.

Також він додав, що здоров'я Володимира різко погіршився кілька днів тому. Його забрали в лікарню, де він і помер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року на Донбасі терористи випустили ракету по українським військовим, в результаті чого був вбитий капелан.

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