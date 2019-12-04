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4 грудня • оновлено в 13:36
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Захід України сколихнув землетрус

2.3т
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У Львівській області в ніч на 4 грудня трапився землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера.

Зокрема, коливання землі зафіксували біля села Станіславчик Бродівського району, що між містами Радехів і Броди. Про це повідомив у Facebook департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

За шкалою інтенсивності MSK-64 землетрус належить до "невідчутних", тобто інтенсивність коливань розташована нижче, ніж межа чутливості людей, і струси землі зареєстрували тільки сейсмографи.

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Захід України сколихнув землетрус

Захід України сколихнув землетрус

Ілюстрація

Також наголошується, що даних про пошкодження або руйнування внаслідок землетрусу не надходило.

Коливання землі зафіксували біля села Станіславчик на Львівщині

Коливання землі зафіксували біля села Станіславчик на Львівщині

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера повідомив, що в Україні регіонами, найбільш схильними до землетрусів, є південно-західні області та Крим.

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Автор
Марта Рок
Тема
Землетрус в Україні
Місце
Україна Львів
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