Захарова скипіла на заклик України "прийняти декілька областей" Росії

Спікерка МЗС Росії Марія Захарова бурхливо відреагувала на тролінг віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, який заявив про готовність України "прийняти" до свого складу декілька російських областей.

Захарова зі свого боку навела як приклад анексований РФ Крим. Про це вона розповіла в ефірі НСН.

"Одна "російська область" уже була у складі України, і їй там не сподобалося", – огризнулася Захарова.

Марія Захарова

Нагадаємо, що раніше Дмитро Кулеба у своєму Twitter прокоментував погрозу Україні розпадом із боку прихильників Путіна. На це віцепрем'єр відповів, що українська влада не тільки не втратила контроль над своїми територіями, а й готова "прийняти декілька областей Росії". Він наголосив, що це дозволить відновити історичну справедливість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Державної Думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що Україна може втратити низку областей. В оточенні президента РФ Володимира Путіна стверджують, що Київ нібито "утискує права малих народів".

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