Загрожує серйозними опіками: поблизу Кримського моста нова НП

У Керченській протоці і Азовському морі поблизу Кримського моста спостерігається велике скупчення небезпечних медуз.

Як повідомляє Крим.Реаліі, сотні корнеротів (великих медуз, здатних викликати опіки шкіри) плавають біля берега на керченських пляжах, а також на мисі Опук і в селищі Новоотрадне.

За повідомленнями, через скупчення медуз багато відпочиваючих побоюються заходити в море.

Медуза Крим. реалії

Як відомо, медуза-корнерот – найбільша медуза Чорного і Середземного морів, може досягати 50-60 сантиметрів в діаметрі і важити до 10 кілограмів. На відміну від звичайних медуз, корнероти щільніше, більше за розміром, і викликають свербіж шкіри, який можна порівняти з опіком кропиви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі.

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