Загрожує розпад? З'явилися тривожні дані про настрої українців

На заході України спостерігається помітне зростання "антисоборних" настроїв і популярності децентралізації.

Про це свідчать результати соціологічного опитування "Дзеркала тижня" та КМІС, який із 22 по 30 квітня 2019 року здійснювали на території Галичини (Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області), Буковини і Закарпаття.

Всього було опитано 800 респондентів віком від 18 років, статистична похибка – 5% для Галичини, 7,2% для Закарпаття і Буковини.

"Ми мали намір відстежити динаміку настроїв та оцінити ступінь реальної/можливої загрози регіонального розколу", – підкреслюється в матеріалі.

Буковина

На запитання "Якою ви бачите долю Чернівецької області?" 2,5% опитаних жителів Буковини відповіли, що край має приєднатися до Румунії (в грудні 2014-го таких було тільки 0,5%).

Крім того, якщо в грудні 2014-го ніхто з опитаних не підтримував ідеї федералізації, то в квітні 2019-го відразу 6,5% респондентів заявили, що хочуть бачити Буковину суб'єктом майбутньої федерації.

Помітно збільшилася в Чернівецькій області кількість тих, хто виступає за розширення повноважень місцевого самоврядування та отримання більшої бюджетної самостійності в рамках унітарної, але децентралізованої України.

П'ять років тому тільки 20,8% респондентів виступали за таке майбутнє області, а 69,7% – бачили його в складі унітарної України в рамках чинної Конституції. У квітні 2019-го настрої змінилися. Кількість перших збільшилася майже в 2,5 рази (49,5%), а других скоротилося вдвічі (32%).

Галичина

На питання "Якою ви бачите долю Галичини?", жителі відповідали так: 47,3% виступили за розвиток в складі унітарної України в рамках чинної Конституції і 39,8% – в складі унітарної, але децентралізованої країни. У 2014-му їх було 53,4 і 40,4% відповідно.

За п'ять років зменшилося прихильників приєднання Галичини до Польщі: у 2014-му їх було 2,8%, у 2019-му – 1,5%.

Якщо п'ять років тому за Галичину як суб'єкт федерації в складі федеративної України виступало до 0% опитаних, то 2019-го таких виявилося вже 2,8%.

Збільшилася й кількість прихильників незалежності регіону. 2014-го їх було лише 0,2%. 2019-го вже 4,3% опитаних жителів Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей мріють про створення окремої держави.

Закарпаття

У грудні 2014-го 91,5% респондентів бачили майбутнє краю в складі унітарної централізованої України. Через п'ять років – всього 26%.

Закарпатці лідирують у списку тих, хто бачить свою область суб'єктом федерації у складі можливої федеративної України (8%, більше ніж дворазовий приріст менш ніж за п'ять років). Більше того – 4% виступають за приєднання до Угорщини.

Ілюстрація Politeka

Як писав OBOZREVATEL, раніше соцопитування групи "Рейтинг" показало, що 48,9% українців підтримали б рішення про надання автономії у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей, щоб припинити бойові дії.

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