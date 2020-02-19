Загострення боїв на Донбасі: стало відомо про стан поранених українців

Українським військовим Збройних сил, які отримали поранення під час загострення боїв під Золотим на Донбасі 18 лютого, надали допомогу та невздовзі їх мають перевести до клінічного госпіталю.

Про це повідомили на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook. Як розповів начальник медичної служби Об'єднаних сил Олександр Авраменко, життю жодного з поранених українських військових нічого не загрожує (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Усім пораненим на місці події була надана відповідна перша медична допомога. Усі своєчасно були доставлені засобами медичної евакуації у медичний госпіталь. Наразі вони після дообстеження отримали відповідну хірургічну допомогу і готуються до евакуації в один із військово-клінічних центрів за призначенням. Загрози життю наших поранених немає", – зазначив він.

В ООС розповіли про стан поранених українських військових

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав поблизу Золотого, Збройні сили України зазнали втрат – 1 військовий помер, ще четверо отримали поранення.

Усе, що відомо про бій – у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 17 лютого озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню

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