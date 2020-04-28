Закінчити війну на Донбасі можна трьома способами, і зараз для України найкращий час використати один з них.

Таку думку в інтерв'ю виданню LIGA.net висловив екс-міністр оборони Андрій Загороднюк. Він вважає, що падіння цін на нафту і великі втрати від санкцій послабили позицію РФ.

"Закінчити війну можна трьома способами. Її можна виграти за допомогою переваги військових сил, її можна програти або прийти до мирної угоди. Перші два варіанти ми зараз не розглядаємо", – говорить він.

Мирний договір залежить від бажання двох сторін, говорить Загороднюк, а так як сторона-агресор не готова до вирішення цього питання, то називати якісь терміни дуже складно.

"Тому ми повинні довести ситуацію до такого моменту, щоб та сторона пішла на умови припинення військових дій. При цьому рамка, по якій всі діяли, була закладена раніше – це мінські угоди. Вона нам, в принципі, підходить. За винятком деяких питань, наприклад, черговості проведення виборів і встановлення режиму безпеки", – сказав екс-міністр.

Андрій Загороднюк Міністерство оборони

За його словами, дані два пункти прописані в угоді нечітко, і їх взагалі не можна називати "догмою до останньої коми".

"Що ми можемо робити, так це використовувати різні варіанти тиску на РФ. І як це може не здаватися дивно, але зараз наші позиції будуть ставати сильнішими. Ціна на нафту зараз в світі катастрофічно падає. Вся економіка Росії залежить від нафти і газу. І до них прийде ситуація, коли нафту ніде буде зберігати. До того ж вони витрачають на утримання так званих "ЛНР" і "ДНР" мільярди доларів на рік. Вони втрачають від санкцій десятки мільярдів доларів", – зазначив екс-міністр.

"Зараз непоганий час, щоб скористатися цими процесами, і в нормандському форматі йти на жорсткі вимоги щодо виконання мінських угод", – заявив Загороднюк.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Кремлі заявили, що дійсно можливо закінчити війну на Донбасі за каденцію президента України Володимира Зеленського.

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