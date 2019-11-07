"Україна загниває в боргах": стало відомо, як зомбують жителів "ДНР"

Всі шість друкованих ЗМІ, які виходять у "ДНР", видаються в друкарні російського міста Ростов-на-Дону і ведуть вбивчу пропаганду проти України.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, в газетах пишуть, що "Україна загниває в боргах, а Росія – це єдиний шлях до кращого життя".

"Велика частина населення "ДНР" – це пенсіонери, які дивляться телевізор і читають газети. Вони завжди під рукою, це зручно. А всі газети, які виходять в Донецьку і друкуються в Росії в Ростові, пишуть, що Україна "загниває "в боргах , а "ДНР" – це процвітаюча "держава". Читаючи таке кожен день, складно вже вірити в щось інше", – припустив блогер.

"ЗМІ в ДНР"

"ЗМІ в ДНР"

"ЗМІ в ДНР"

"ЗМІ в ДНР"

За його словами, тому населення "ДНР" так часто виходить на мітинги в підтримку інтеграції "республіки" в Росію, адже у них немає іншої альтернативи, окрім "русского мира".

"Коли під російським контролем знаходяться засоби масової інформації, люди не матимуть власної думки і в результаті зомбований і контрольований натовп готовий виконувати будь-які вказівки ватажків "республік", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандисти терористичної "ДНР" залучили дітей з окупованих територій до цинічного флешмобу "З Росією в серці". У знятому ролику молоді люди зізнаються в любові країні-агресору і називають її батьківщиною.

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