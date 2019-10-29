Загибель ексміністра Кутового: озвучені ймовірні причини

Ймовірними причинами авіакатастрофи, внаслідок якої загинув ексміністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, можуть бути погані погодні умови і відсутність достатнього досвіду з управління вертольотом.

Про те розповів директор Національного бюро з розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України Олег Бабенко, передає УНІАН. За його словами, розслідування буде важким, оскільки літальний апарат згорів.

"Зараз працює спеціальна комісія, яка розслідує причини авіакатастрофи. Розслідування буде складним. Там все згоріло. Чорні ящики на цьому типі вертольотів не встановлюються. Але вже зрозуміло, що Кутовий розбився через погані погодні умови і відсутність достатнього досвіду з управління повітряним судном", – вважає Бабенко.

Під Полтавою загинув Тарас Кутовий

Він зазначив, що пілот через сильний туман втратив просторове положення і вже нічого не міг з цим зробити, як наслідок – врізався в землю. Також, за інформацією Бабенко, Кутовий мав всього 50 годин нальоту, а це значить, що у нього не було достатнього досвіду.

"Закони змінюються. Раніше він мав би літати з інструктором не менше 150 годин. А тут ясно, що він не був підготовлений до польоту в таких метеоумовах. Кутовий вилетів у нормальну погоду, але потрапив в туман і летів, а міг би повернутися або приземлитися й чекати погоди. Він переоцінив свої можливості", – сказав Бабенко.

Як писав OBOZREVATEL, 21 жовтня в Полтавській області розбився вертоліт з колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим. Вертоліт впав на територію приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району.

Відомо, що Кутовий сам пілотував вертоліт "Робінсон-44". Ліцензію він отримав у липні 2019 року.

Правоохоронці Полтавщини відкрили кримінальне провадження за фактом падіння вертольота, у результаті якого загинув ексміністр Кутовий.

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