"Заганяють бюджетників": у Зеленського відповіли на скандал з Днем Незалежності

Офіс президента України Володимира Зеленського відповів, що участь працівників бюджетної сфери в заходах на честь святкування Дня Незалежності 24 серпня в Києві є добровільним.

Роз'яснення було опубліковано на офіційному сайті відомтсва.

"Участь працівників бюджетної сфери в заходах з нагоди 28-ї річниці Незалежності України є добровільним. Інформація про те, що Офіс Президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності", – відзначили у Зеленського.

Зеленський збирає масовку на День Незалежності

Також повідомляється, що відповідне розпорядження Офісу Президента щодо формування делегацій в регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей.

"Наголошуємо, що мова йде не про глядачів, а саме про учасників заходів, які будуть представляти всі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. У той же час місцеві органи влади повинні зібрати інформацію про склад делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва ", – заявили в відомстві і додали:

"У цьому році буде започатковано нову традицію святкування Дня Незалежності: у святкових заходах візьмуть участь не тільки захисники України, а й представники інших професій, які є гордістю нашої нації і створюють її майбутнє".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня на аеродромі заводу "Антонов" у Києві відбулася перша репетиція ходи до Дня Незалежності України, ініційованого Зеленським.

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