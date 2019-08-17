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"Заганяють бюджетників": у Зеленського відповіли на скандал з Днем Незалежності

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Офіс президента України Володимира Зеленського відповів, що участь працівників бюджетної сфери в заходах на честь святкування Дня Незалежності 24 серпня в Києві є добровільним.

Роз'яснення було опубліковано на офіційному сайті відомтсва.

"Участь працівників бюджетної сфери в заходах з нагоди 28-ї річниці Незалежності України є добровільним. Інформація про те, що Офіс Президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності", – відзначили у Зеленського.

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Також повідомляється, що відповідне розпорядження Офісу Президента щодо формування делегацій в регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей.

"Наголошуємо, що мова йде не про глядачів, а саме про учасників заходів, які будуть представляти всі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. У той же час місцеві органи влади повинні зібрати інформацію про склад делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва ", – заявили в відомстві і додали:

"У цьому році буде започатковано нову традицію святкування Дня Незалежності: у святкових заходах візьмуть участь не тільки захисники України, а й представники інших професій, які є гордістю нашої нації і створюють її майбутнє".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня на аеродромі заводу "Антонов" у Києві відбулася перша репетиція ходи до Дня Незалежності України, ініційованого Зеленським.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Что празднуем? Украина на момент обретения независимости. Имела 7 место по ВВП в Европе,52 млн населения, не имела проблем с религиозными или этническо-языковыми конфликтами. Имела ракетостроение ,авиастроение, кораблестроение, Крупнейший в СССР гражданский флот была самой индустриально развитой республикой СССР....... За время независимости население уменьшилось на 17млн,Украина занимает последнее место по уровню жизни в Европе, идет гражданская война в которой погибло более 15 тысяч человек,миллионы беженцев, Ни одного более или менее значимого решения как во внутренней так во внешней политике, Украина не принимает без указки из-за океана.Оьщесво расколото, Церковь расколота,взрывы, убийства стали нормой.
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