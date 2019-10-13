Давид Арахамия: "Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может — Петр Алексеевич или кто-то еще".

(Из интервью главы фракции "Слуга народа" в ВРУ главреду LB.ua Соне Кошкиной)

Дорогой Давид!

Я не испытываю к вам антипатии, скорее симпатию, судя по рассказам людей. Да и то, что мы пока не знакомы, позволит мне предельно спокойно, прямо и лично отстранённо вам некоторые важные — на мой взгляд, и для вас, и для ваших коллег, и для нашей страны — вещи сказать. Возможно, вам, в вашем кругу общения, они видятся иначе, но я буду говорить за себя/за свой.

Все мои друзья и знакомые — разные, уникальные, не похожие друг на друга люди люди, но когда речь заходит об Украине, они уж точно не про бабло. Они настоящие. Они за Украину и делом, и телом и душой. А некоторые отдали за неё жизнь и здоровье. И абсолютно все готовы отдать всё за Украину в любой момент. Поскольку она для них представляет абсолютную ценность. Не как вещь, а как мать или сестра или дочь.

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Есть такое поганое слово — "бенефициары". Нет, это не они, но они — хозяева этой страны. Не олигарх, не тетка у телевизора, которая раз в пять лет поднимает жопу и топает к урне в надежде на какое-то чудо, а мои друзья хозяева. Это объясняется просто: тем, что они заплатили/готовы заплатить за то, что независимая от России Украина есть, самую высокую цену. Не в в гривнах и не в долларах и не в евро.

И когда вы говорите про 5% продажных, то легко посчитать, вы же, тем более, айтишник: если вышли на Майдан 10 000, то там было 500 продажных людей.

Но, дорогой Давид, нет. Там пяти сотен продажных людей не было. Более того, там их не было вообще. При таком количестве искренних желающих в этом нет даже циничной необходимости. Это неправда. Фактическая ложь. Если какие-то партфункционеры получают зарплату и ходят на митинги — так и говорите. Партии у нас разрешены. И это другое дело. Но ПРОДАЖНЫХ ЛЮДЕЙ, теток, пересчитывающих за углом купюры, титушек среди протестующих на митингах "Нет — капитуляции" нет, их не существует.

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Я не знаю, почему и главное — зачем вы и ваши коллеги повторяют такие вещи. Ведь пользы от этого ноль. Ну, может быть, это здесь и сейчас понравится шефу. Но и он после, возможно, скажет "Черти, что ж вы мне х*рню городили?", если настанет такой момент. Но и если не настанет такой момент, это всё равно не имеет смысла. Пользы ноль, абсолютный вред.

На эти слова на вас не обижаются те "5% продажных", которых на акциях "Нет капитуляции" нет. Но эти слова очень сильно настраивают против вас тех, кто предан Украине на 100%. Этими словами вы методично делаете из самых преданных Украине людей своих врагов. Боюсь, что вы уже сделали, но еще можно попробовать отрулить. Но если вы продолжите, то процесс быстро станет необратимым. В ваших кругах любят по делу и без дела теребить попередника, так тут можете вспомнить и его печальный в плане коммуникаций с активной частью общества опыт. Про попереднего попередника не стоит и говорить.

Полный звездец всегда начинается со звездеца эстетического. И вначале было слово, всегда.

Так вот. Сообщая людям, которые давно знают друг друга в лицо и чуть ли не поименно, что, как минимум, каждый 20-й из них — подлец, причем подлец найничтожный, способный любить мать-сестру-дочь за деньги, — вы не оставляете им выбора, как к этому относиться. Это глубочайшее оскорбление для приличного человека. А для власти, представители которой позволяют себе такое не то, что думать, произносить, но еще и постоянно твердить, — это эстетический звездец. На этих словах перестают вникать в нюансы и оговорки. И всё сообщество людей, в котором ментально допускают платность Майдана, войны с Россией, для сообщества людей, где такого и в мыслях не допускают, перестает восприниматься. Совсем. Это не проблемы коммуникаций, это их похороны. Своими руками. Вы этого правда не понимаете?

Дорогой Давид, вот и ваши коллеги сами, своими устами (ведь вас никто за язык не тянет, даже Соня Кошкина, которая может сделать с интервьюируемым политиком всё, с вами этого не делала, я уверен) создаете себе эстетических врагов в лице безусловно лучших людей страны. Самых честных, самых смелых, самых бескорыстных и верных. И именно тех, кто в решающий момент решали, решили и будут решать судьбу Украины и всех нас/вас в том числе. Ребята, пошедшие во власть. Соберитесь, что ли, все вместе, в широком или узком кругу, подумайте и ответьте не мне, а сами себе на простой короткий вопрос:

ЗАЧЕМ?

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