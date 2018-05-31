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Наталія Лігачова
Наталія Лігачова
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Зачем подменять понятия: пару вопросов о реакции по "убийству" Бабченко

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"Никакие поддельные новости никогда не шокировали журналистов, работающих в России и Украине больше, чем эта история", - написала мой друг, журналистка Анна Немцова". Это цитата из блога спикера специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкла Боцюркива, опубликованной на "Обозревателе".

Объясните мне, может, я просто чего-то не понимаю. О каких "поддельных новостях" говорят и другие многие коллеги?

СМИ фабриковали новости? Нет. Они передали то, что им сообщила полиция, друзья Аркадия Бабченко. Они не провели фактчекинга? В определенной мере да, но могли ли они в столь короткое время и в столь шокирующей ситуации это сделать? На мой взгляд - нет. Они не подвергли ни малейшему сомнению заявления ньюзмейкоров - да, это так. Но перенеситесь в 29 мая - и представьте себе, как бы это могло выглядеть?

Кстати, я пережила, как и многие люди близкого мне возраста, подобное, когда после исчезновения Гии Гонгадзе многие СМИ распространяли "новости" о том, что, якобы, Георгия где-то видели за пределами Украины, а многие журналисты подвергали сомнению его исчезновение. Увы, тогда "воскрешения" не произошло.

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Что давало повод сомневаться в правдивости свидетельств в этот раз? Некоторые моменты - давали, я сама их отмечала для себя во время происходящего. Не подвергая сомнению при этом само убийство, но отмечая для себя некие странности в заявлениях представителей полиции и удивляясь отсутствию, скажем ,реакции министра МВД Авакова, его спикера Артема Шевченко (даже в личке с последним), а также президента Порошенко.

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Но в ситуации, когда в Украине произошло уже столько вполне реальных убийств, высказывать сомнения в произошедшем даже тем, кто, возможно, был более проницательным, было бы кощунственным. И сейчас лично я считаю абсолютно правильными и переверстанные эфиры некоторыми каналами, и все неистеричные попытки СМИ найти и передать информацию. И не считаю ничего из сделанного в тот момент такими СМИ стыдным или подрывающим к ним доверие. Они делали все, что могли в данных обстоятельствах и в данном реальном времени. Они были на месте убийства, были в морге - как они могли в таком случае сомневаться и не верить?

Резюме: мы можем обсуждать оправданность или неоправданность действий СБУ, ГПУ, самого Аркадия. Кстати, хороший текст на тему подготовила ВВС.

Но в чем обвиняются СМИ - мне непонятно. Повторяю: СМИ не говорили НЕПРАВДУ. Они подавали события так, как они их РЕАЛЬНО видели. А если исходить из другого - то тогда надо говорить о "поддельных" новостях и о ненадлежащей работе СМИ и по поводу, скажем, войны в Ираке, и по поводу украинских "Кольчуг", якобы поставляемых Ираку, и по поводу, кстати, многих журналистских расследований, которые, как затем выяснялось, шли по ложному следу, проложенному для них спецслужбами и правительствами во всех частях мира. Все это уже было в истории мировой журналистики, но даже такие ошибки не объявлялись столь мощным хором как такие, что подрывают доверие ко всей журналистике, как это приходится слышать сейчас.

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Мне непонятно и то, о каких фейковых новостях говорится, даже если иметь в виду ньюзмейкоров - если менее чем через сутки была раскрыта спецоперация самими ее организаторами. Сори, мы живем в реальном мире, где идут настоящие войны, в том числе и спецслужб, или в иллюзорном?

Да, данный прецедент дает много поводов для дискуссий, рефлексий и просто для получения большего профессионального опыта журналистами. В том числе - и по поводу того, что нельзя безоговорочно верить спецслужбам. И я согласна ,скажем, с утверждением Майкла Боцюркива, что "доверие к должностным лицам служб безопасности Украины пострадает в долгосрочной перспективе. Отныне, все что сейчас говорит украинское правительство, теперь нужно дважды или даже трижды проверять".

Но, сори, а разве журналисты В ПРИНЦИПЕ не знают о том, что заявления ЛЮБЫХ спецслужб, любых правительств, нужно проверять?! Сколько только фильмов на эту тему выходило, начиная со знаменитого "Хвост виляет собакой" или последнего тематического "Секретное досье".

Более того, о том, что нельзя доверять СБУ, украинской полиции, власти постоянно твердили те же, кто сейчас возмущается что де оказались "обманутыми".

Но я лично в этот раз переживу, что меня в данной ситуации" обманули" спецслужбы, если действительно благодаря такому "обману" было предотвращено преступление.

Поэтому окончательные выводы обо всем я буду делать тогда, когда мы получим полную информацию, хотя это может произойти и не скоро.

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Автор
Наталія ЛігачоваНаталія Лігачова
Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:detector.media
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