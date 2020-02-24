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24 лютого • оновлено в 13:04
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/ Суспільство

Забужко звинуватила владу Зеленського в поверненні СРСР

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Письменниця Оксана Забужко заявила, що нинішня риторика влади України свідчить про те, що країну повертають у радянську епоху.

Таку думку вона озвучила в інтерв'ю "Апострофу", обурившись тим, як українцям намагаються підмінити цінності й орієнтири.

"В Україні зараз формують "шлунково-кишкову" національну ідентичність. Це поворот у СРСР. Молоде покоління не знає про Радянський союз в його останні десятиліття, не відбувається ця, так би мовити, трансмісія пам'яті. Нас тягнуть у 1970-1980-ті й намагаються нам створити уявлення як про "золотий вік", коли все було "добре і якісно". Якщо зайти на будь-який паблік у соцмережах з радянськими фото, ви одразу отримаєте цілу хвилю ботів, які розповідають про те, "яку країну проср*ли". Це ще один мем – вони бувають не тільки сучасні. "А яке все було якісне. А морозиво яке смачне, а ГМО не було", – обурилася письменниця.

З тією ж метою, на її думку, на українському телебаченні протягом 20 років показували "Іронію долі": щоб люди впадали в ностальгію за часами молодості, забуваючи про злидні й вічні черги тієї епохи. Забужко підкреслила, що подібні відгомони вона побачила і в гучній новорічній промові президента Володимира Зеленського.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

"Перший канал соціальних новин"

"Ця новорічна промова президента, де не було ні прапора, ні будь-яких символів, із меседжем: "Яка різниця, як називається вулиця, якщо вона заасфальтована", – це риторика брежнєвської епохи. Це риторика всіх тодішніх фільмів. Це головна аксіома на рівні мему. Це те, що в кінці фільму "П'ять вечорів" пафосно вимовляє Людмила Гурченко, дивлячись красивими очима в кадр: "Тільки б не було війни! Тільки б не було війни! Тільки б не було війни!" – провела паралелі письменниця.

"Це закладка, це прошивка. Це говорилося з усіх екранів, всіх репродукторів: "Яка різниця?! Хлібчик є? Головне, щоб війни не було! Спасибі партії та рідному радянському уряду за турботу!" І ще випустять якусь ткалю на сцену, яка розповість, що їй квартиру дали, – і люди сидять, слухають, опустивши очі, й думають, коли їх додому відпустять", – додала вона.

Підсумовуючи, Забужко підкреслила, що на нинішньому етапі українському суспільству знову нав'язується така модель поведінки.

"Зараз відбувається повернення смердючого, голодного, обірваного й приниженого "совка" 1970-х років, який розповідає: "Буде добре! Тільки б перестати стріляти й помиритися з Росією – і все буде добре!" Це саме та ідеологема. Це не нова ідентичність. Це совкові меми", – зробила висновок письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Забужко заявляла, що Зеленський нібито не відчуває абсолютно ніякого зв'язку з країною, яку очолює, оскільки, як і раніше, сприймає все, що відбувається, як шоу.

  • Крім того, вона вважає, що приголомшливій перемозі на виборах Зеленського передували роки підготовки суспільства до цього.

  • Цю подію письменниця порівняла з Брекзитом у Великобританії, який також ретельно готувався фахівцями.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Оксана Забужко
Місце
Україна
Тег
СРСР
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А что собственно хорошего могут предложить свидомнюки, кроме нелегальной трудовой миграции по туристическому безвизу? Кстати, ваша cpaная мова в этом случае тоже не нужна!
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Нациев Сала
Нациев Сала
Иванова Елена, шлюшkа чубатая, да ведь ты даже тут сама свою мyву игнорируешь!
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0
Иванова Елена
Иванова Елена
Лазарев Ярослав, Сра н ы й твой язык без костей!!! А украинский язык очень даже пригодится \в близлежащих странах!! Потому как говришь по украински-гоыоришь на польском, словацком, чешском и словенском!! Это только такие д е б и л ы как вы ничего кроме русского м а т е р н о го освоить не можете!!!!
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Коскин Александр
Коскин Александр
Засоряй мозги малолеткам. В гуцульской глубинке.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Идиоты-зелебобики на ура поддадуться этой прошивке. Они из нее и не выходили. А умные люди на этот бред никогда не поведуться. Наелись еще при ссср. Я была ребенком, но уже тогда понимала, что вся эта совдеповская и коммунистическая пропаганда - бред сивой кобылы. И мне казалось, что упоротые совдеповцы и коммунисты какие-то недалекие, если не понимают этого. Особенно меня поражали учителя, которые нам рассказывали, что скоро наступит коммунизм и все станет бесплатным. Идиоты, дождались?
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2 из 3 ответов | показать все
Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Иванова Елена, А кто кормил всю украину?
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Иванова Елена
Иванова Елена
Лазарев Ярослав, ну вы же влили в уши Донецку, шо он кормил всю Украину!! вот они на все это повелись, теперь СЕБЯ прокормить не могут!!
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