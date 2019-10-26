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26 жовтня • оновлено в 12:41
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"Нам морочать голову!" Забужко розгромила Зеленського за пресмарафон

1.8т Читати матеріал російською

Відома українська письменниця і поетеса Оксана Забужко назвала пресмарафон президента Володимира Зеленського шоу, яким людей відволікають від справжніх проблем.

Своєю думкою вона поділилася в інтерв'ю "Фактам", розкритикувавши такий хід глави держави.

"Ось зараз всіх цікавить, на скільки Зеленський переграв Фіделя Кастро під час пресмарафону. Тогда як насправді весь цей марафон не має абсолютно ніякого значення. Завдання Зеленського створення димової завіси. Він її і створює. Нам показують шоу і морочать голову", – сказала вона.

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Забужко розгромила Зеленського за пресмарафон

Забужко розгромила Зеленського за пресмарафон

Вікіпедія

При цьому, письменниця зізналася, що навіть не дивилася конференцію. "Ні. Для мене це був день присудження Нобелівської премії з літератури", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко заявила, що мир між Україною і Росією на кремлівських умовах стане самогубством для нашої держави.

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Тема
Пресмарафон Володимира Зеленського
Особи
Оксана Забужко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну да, это было шоу. Но похоже они больше ничего не умеют делать, как и все предыдущие правители за 30 лет нэзалэжности.
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