"Нам морочать голову!" Забужко розгромила Зеленського за пресмарафон

Відома українська письменниця і поетеса Оксана Забужко назвала пресмарафон президента Володимира Зеленського шоу, яким людей відволікають від справжніх проблем.

Своєю думкою вона поділилася в інтерв'ю "Фактам", розкритикувавши такий хід глави держави.

"Ось зараз всіх цікавить, на скільки Зеленський переграв Фіделя Кастро під час пресмарафону. Тогда як насправді весь цей марафон не має абсолютно ніякого значення. Завдання Зеленського – створення димової завіси. Він її і створює. Нам показують шоу і морочать голову", – сказала вона.

Забужко розгромила Зеленського за пресмарафон Вікіпедія

При цьому, письменниця зізналася, що навіть не дивилася конференцію. "Ні. Для мене це був день присудження Нобелівської премії з літератури", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко заявила, що мир між Україною і Росією на кремлівських умовах стане самогубством для нашої держави.

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