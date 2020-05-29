Забрав $450 млн: Трамп заявив про остаточне розірвання відносин США із ВООЗ

Сполучені Штати Америки остаточно вирішили припинити всі відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Про це 29 травня під час виступу в Білому домі заявив президент країни Дональд Трамп. Причиною стало те, що ВООЗ відмовилася провести потрібні їй реформи, повідомляє NBC New York.
"Оскільки вони не змогли реалізувати необхідні затребувані реформи, то ми сьогодні перериваємо наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я", – сказав він.
Трамп
Американський лідер зазначив, що хоча США і представляли детальний план реформ для організації, її керівництво відмовилося піти назустріч.
Тому заявив, що Штати перенаправлять свої фінансові кошти для інших "невідкладних проблем у світі в сфері охорони здоров'я".
Водночас він наголосив, що раніше його країна виділяла ВООЗ приблизно $450 млн, тоді як Китай, через який і виник цей конфлікт, усього $40 млн. Трамп вкотре назвав організацію "прокитайською".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я за те, що вона занадто зосереджена на Китаї в період пандемії COVID-19.
У відповідь глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що боротьбу з пандемією коронавірусу не варто політизувати, оскільки це може призвести до збільшення кількості жертв.
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Глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус закликав США переглянути своє рішення про припинення фінансування організації.
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