Головна Новини
29 травня • оновлено в 23:10
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Забрав $450 млн: Трамп заявив про остаточне розірвання відносин США із ВООЗ

  • Президент США Дональд Трамп заявив про припинення відносин із ВООЗ

  • Він наголосив, що його країна виділяла організації приблизно $450 млн

  • Натомість та нібито відмовилася провести потрібні для неї реформи

  • Тож у результаті Штати перенаправлять свої кошти для інших "невідкладних проблем у світі в сфері охорони здоров'я"

  • Також американський лідер назвав організацію "прокитайською"

10.4т
Читати матеріал російською

Сполучені Штати Америки остаточно вирішили припинити всі відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це 29 травня під час виступу в Білому домі заявив президент країни Дональд Трамп. Причиною стало те, що ВООЗ відмовилася провести потрібні їй реформи, повідомляє NBC New York.

"Оскільки вони не змогли реалізувати необхідні затребувані реформи, то ми сьогодні перериваємо наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я", – сказав він.

Трамп

Трамп

Американський лідер зазначив, що хоча США і представляли детальний план реформ для організації, її керівництво відмовилося піти назустріч.

Тому заявив, що Штати перенаправлять свої фінансові кошти для інших "невідкладних проблем у світі в сфері охорони здоров'я".

Водночас він наголосив, що раніше його країна виділяла ВООЗ приблизно $450 млн, тоді як Китай, через який і виник цей конфлікт, усього $40 млн. Трамп вкотре назвав організацію "прокитайською".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марина Ліснічук
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли понад 5,9 млн осіб, загинули – більше 362 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги