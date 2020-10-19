Заборонену книгу "Справа Василя Стуса" почали продавати за 1500 грн

Книгу журналіста і історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", поширення якої в Україні заборонив суд, продають на сайті безкоштовних оголошень за 1500 гривень.

На сайті OLX 19 жовтня з`явилося оголошення з пропозицією про продаж книги від приватної особи. Його автор встановив ціну в 1500 гривень.

"Нова книга з приватного архіву. Придбано у автора. Стан: 5/5. Перша в сучасній Україні заборонена книга", – написав продавець з Одеси.

У каталозі інтернет-магазину "Rozetka" книгу можна купити за 286 гривень. Щоправда, там уточнюють, що "товар під замовлення" і вказано термін доставки – до 14 днів.

А в магазині "Yakaboo" книга знаходиться в статусі "є в наявності", її ціна складає 260 грн.

Видавництво Vivat повідомило, що надрукує ще один наклад книги "Справа Василя Стуса", поки не вступило в силу рішення суду.

Новий тираж орієнтовно з'явиться 2 листопада, і складе 3500 примірників. А коштувати екземпляр буде, як і раніше, – 260 гривень.

На сайті видавництва можна зробити попереднє замовлення книги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дарницький районний суд міста Києва заборонив розповсюдження тиражу книги журналіста і історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак читачі встигли розкупили вже видану продукцію за лічені хвилини після резонансного рішення.