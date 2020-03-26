Державна прикордонна служба України на разі веде пропуск громадян за діючим розпорядженням Кабінету міністрів.

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Як тільки буде затверджено нове рішення уряду, прикордонники готові виконувати його вимоги, розповів в коментарі OBOZREVATEL помічник голови ДПСУ Андрій Демченко.

Зокрема він розповів, що наразі на кордоні з Україною немає великого ажіотажу, а пасажиропотік скоротився у 8-9 разів.

"Як таких черг зараз на державному кордоні немає, як на виїзд, так і на в'їзд в Україну. Це зумовлено ще тим, що у сусідніх з нами країнах також діють певні обмеження на в'їзд та виїзд, чи змінені правила слідування через ці країни", – говорить Демченко.

Черги на кордоні Польші та України, 15 березня "Страна"

"Наприклад, на польському напрямку у нас діє лише три пропускні пункти, де можна переткнути кордон, це "Рава Руська", "Краківець" та "Ягодин". До обмежувальних заходів середній пасажиропотік за добу в обидва напрямки складав у середньому 150-180 тисяч осіб. Наразі пасажиропотік значно впав, у перші дні карантину це було 80 тисяч осіб, а за минулу добу таких було близько 22 тисяч в обидва боки", – розповів помічник голови ДПСУ, відзначивши, що більший потік людей іде саме на в'їзд в Україну.

Незважаючи на діючи тимчасову заборону на в'їзд іноземних громадян, все одно знаходяться ті, хто намагається в'їхати на українську територію.

"За минулу добу не пропустили 15 іноземців. Виключення мають лише ті, хто мають посвідку на проживання, які є подружжям, або дітьми громадян України, представники дипломатичних місій, а також водії, екіпаж та обслуговуючий персонал транспортних засобів", – пояснив Демченко.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусц по країні. Попередній термін його закінчення – 24 апреля.Также по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

Крім цього, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україна з 27 березня збирається припинити будь-які пасажирські перевезення через кордони в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця п'ятниці, 27 березня, буде повністю закритий державний кордон України та припинені всі пасажирські перевезення.

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