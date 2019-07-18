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"За*бали всіх навколо!" Соколова відповіла на істерику Росії через мати щодо Путіна

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Українська журналістка Яніна Соколова жорстко відповіла на обурення Росії через скандал, що спалахнув довкола матів на адресу Путіна на грузинському телеканалі.

Вона нагадала країні-агресору, що таке ставлення до її лідера цілком передбачуване. Адже армія окупантів вдерлася практично до всіх своїх сусідів. Потужне звернення телеведуча озвучила в ефірі шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нещодавно мій грузинський колега, журналіст Георгій Габунія в ефірі каналу "Руставі-2" висловив думку більш ніж 100 мільйонів жителів СНД. І в Росії всі так обурилися: та як він міг, та як так?! Та отак! Ви, може, не помітили, але ви вже за*бали всіх навколо! Всіх своїх сусідів!" – обурилася журналістка.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

Новини
"Ляснемо, як резинкою від трусів!" Соколова запропонувала сусідам Росії розгромити агресора

"Ви воюєте у Грузії, Україні, у Молдові, Карабаху, літаєте над Балтією, ваші війська у Таджикистані та Вірменії, Байконур – та це взагалі споконвічно російський космодром! А в Білорусі з незалежності залишився тільки проспект. І всі вас чомусь таких добреньких не люблять, і всі чомусь на вас напали! А ви не думали, що колись ці всі ваші мрії, що всі на вас напали, здійсняться?" – постібалася з Росії Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна в Грузії Війна на Донбасі
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Merzlyakov Almerzlyakov
Merzlyakov Almerzlyakov
Понятие "страна - агрессор " к России не применимо, ибо наша дипломатия проявила полную пассивность и это так и не принято в мире!
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Merzlyakov Almerzlyakov
Merzlyakov Almerzlyakov
мат на телевидении и радио - недопустим! ОДнозначно! Можно просто и культурно сказать все это, как попугай из анекдота! ВЫ В КУРСЕ САМИ!
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал. Отмечается, что новым гендиректором телеканала стал Паата Салия. Соответствующую кадровую перестановку утвердил Гражданский реестр Минюста Грузии. Уточняется, что решение о назначении нового гендиректора и увольнении прежнего было принято на партнёрском заседании телекомпании.
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