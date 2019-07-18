"За*бали всіх навколо!" Соколова відповіла на істерику Росії через мати щодо Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко відповіла на обурення Росії через скандал, що спалахнув довкола матів на адресу Путіна на грузинському телеканалі.

Вона нагадала країні-агресору, що таке ставлення до її лідера цілком передбачуване. Адже армія окупантів вдерлася практично до всіх своїх сусідів. Потужне звернення телеведуча озвучила в ефірі шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нещодавно мій грузинський колега, журналіст Георгій Габунія в ефірі каналу "Руставі-2" висловив думку більш ніж 100 мільйонів жителів СНД. І в Росії всі так обурилися: та як він міг, та як так?! Та отак! Ви, може, не помітили, але ви вже за*бали всіх навколо! Всіх своїх сусідів!" – обурилася журналістка.

Яніна Соколова Скріншот відео

"Ви воюєте у Грузії, Україні, у Молдові, Карабаху, літаєте над Балтією, ваші війська у Таджикистані та Вірменії, Байконур – та це взагалі споконвічно російський космодром! А в Білорусі з незалежності залишився тільки проспект. І всі вас чомусь таких добреньких не люблять, і всі чомусь на вас напали! А ви не думали, що колись ці всі ваші мрії, що всі на вас напали, здійсняться?" – постібалася з Росії Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 липня популярний в Грузії телеведучий Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" нецензурно вилаяв російського президента і його покійних батьків.

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" припинила мовлення після скандалу, який спалахнув через лайку тележурналіста.

9 липня Державна дума Росії ухвалила економічні санкції проти Грузії.

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