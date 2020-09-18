Приказ № 330: Министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!

Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за "неоправданные боевые потери", а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению. Это следует из сенсационного и позорного приказа № 330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16.09.2020, который доведен во все воинские части на фронте и сейчас вызвал крайнее возмущение украинских воинов. Этот приказ - основание привлечь к уголовной ответственности самого Тарана, президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Хомчака, если они посмеют требовать выполнения предательских требований своего приказа, и если они его немедленно не отменят.

В это трудно поверить, но этот приказ настоящий, Цензор.Нет его получил от источников из наших частей и подразделений на фронте, точное название такое: "Щодо запровадження з 27 липня поточного року військовослужбовцям Збройних Сил України за час участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони в умовах особливого періоду винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в Міністерстві оборони опрацьовано відповідний наказ Міністерства оборони України від 16.09.2020 р, № 330".

Приказ вводит дополнительную премию для военных на фронте, но если военнослужащий допускает правонарушение, то его штрафуют и премию сокращают.

Главное в приказе вот это:

"До порушень відносяться;

- вчинення військовослужбовцями військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення;

- наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;

- відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності".

"Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди;

75 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;

67 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);

50 відсотків - у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;

33 відсотки - у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);

25 відсотків - у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади".

То есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии!

Приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора, такого нет ни в одной стране НАТО.

Определить "неоправданные боевые потери" может только суд, а не приказ министра. Это не штрафом наказывается, а приговором, а устанавливается проведением военно-тактической экспертизы.

Зачем это сделано? Зеленский по сути руками Тарана не штрафует - а называет служебным правонарушением защиту Украины.

Потрясающе выписана норма - запрещен ответный огонь по врагу. Тут же оговорка - что если это не объясняется приказом командира и военной необходимостью. Но это же бред! Задача открывать огонь по врагу и тем более, открывать ответный огонь, не нуждается в ограничениях дополнительными инструкциями - это обязанность военнослужащего в зоне боевых действий, каковой является зона ООС! Огонь по врагу, а тем более ответный, ничем не может быть ограничен! Никакой воин не должен ждать приказ - он обязан открыт огонь по врагу! Оговорки в приказе также как в "Уловке-22", призваны скрыть абсурдность дополнительными словами, которые нужны просто для прикрытия настоящего смысла. Смысл этого предательского запрета один - приравнять ведение боевых действий украинской армией к административному правонарушению.

Определить необходимость ответного огня может только военнослужащий, который выполняет боевые задачи, а не выжившие из ума маразматики в столичных кабинетах.

Какой стандарт НАТО такое предусматривает? В какой армии НАТО такие приказы действуют? Или вообще - в какой армии такие приказы действуют?

Я бы хотел обратить внимание на коррупцию, которую повлечет приказ № 330. Теперь из-за того, что за любые нарушения личного состава предусмотрен штраф командирам частей и подразделений, любые правонарушения будут прятать, это повлечет коррупцию, за не регистрацию реальных правонарушений. То есть решил командир пьяницу наказать и определить степень опьянения - получи штраф. Наркоманов нет смысла штрафовать - ведь лишат премии самого командира. Перевели командиру в часть прикомандированных, они что-то набедокурили - получи штраф. Это же противоречит самой логике поддержания дисциплины в войсках!

Приказ № 330 я назову коротко - это шаг к предательству и это демонстрация полной профессиональной неадекватности руководства Минобороны и ВСУ и Верховного главнокомандующего Зеленского, это непонимание войны, не понимание военных. А еще это угодливость, желания военного командования любой ценой угодить Зеленскому в реализации его безумной идеи заставить украинскую армию не стрелять по оккупантам.

Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак обязаны отменить этот позорный приказ.

Верховная Рада обязана вызвать для доклада министра обороны Андрея Тарана, и выяснить, этот приказ объясняется его слабоумием или предательством, и дать оценку дееспособности министра вообще.

По сути, армию хотят подкупить, и за несколько тысяч гривен заставить отказаться от любых попыток стрелять. Это реальная капитуляция, реальная работа на Россию.

Призываю украинских военнослужащих сообщать мне обо всех случаях, когда командование пытается применить приказ №330 для наложения штрафов, я буду придавать гласности имена тех командиров, которые тем самым предают свою страну. Сделаем всех предателей "знаменитыми", страна и все их близкие и сослуживцы должны знать всех, кто предает нашу борьбу и выполняет предательский приказ 330.

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