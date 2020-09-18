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За ведение ответного огня по российским оккупантам военнослужащих будут штрафовать

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Суспільство / Думки
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За ведение ответного огня по российским оккупантам военнослужащих будут штрафовать

Приказ № 330: Министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!

Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за "неоправданные боевые потери", а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению. Это следует из сенсационного и позорного приказа № 330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16.09.2020, который доведен во все воинские части на фронте и сейчас вызвал крайнее возмущение украинских воинов. Этот приказ - основание привлечь к уголовной ответственности самого Тарана, президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Хомчака, если они посмеют требовать выполнения предательских требований своего приказа, и если они его немедленно не отменят.

В это трудно поверить, но этот приказ настоящий, Цензор.Нет его получил от источников из наших частей и подразделений на фронте, точное название такое: "Щодо запровадження з 27 липня поточного року військовослужбовцям Збройних Сил України за час участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони в умовах особливого періоду винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в Міністерстві оборони опрацьовано відповідний наказ Міністерства оборони України від 16.09.2020 р, № 330".

За ведение ответного огня по российским оккупантам военнослужащих будут штрафовать
За ведение ответного огня по российским оккупантам военнослужащих будут штрафовать

Приказ вводит дополнительную премию для военных на фронте, но если военнослужащий допускает правонарушение, то его штрафуют и премию сокращают.

Главное в приказе вот это:

"До порушень відносяться;

- вчинення військовослужбовцями військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення;

- наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;

- відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності".

"Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди;

75 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;

67 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);

50 відсотків - у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;

33 відсотки - у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);

25 відсотків - у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади".

То есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии!

Приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора, такого нет ни в одной стране НАТО.

Определить "неоправданные боевые потери" может только суд, а не приказ министра. Это не штрафом наказывается, а приговором, а устанавливается проведением военно-тактической экспертизы.

Зачем это сделано? Зеленский по сути руками Тарана не штрафует - а называет служебным правонарушением защиту Украины.

Потрясающе выписана норма - запрещен ответный огонь по врагу. Тут же оговорка - что если это не объясняется приказом командира и военной необходимостью. Но это же бред! Задача открывать огонь по врагу и тем более, открывать ответный огонь, не нуждается в ограничениях дополнительными инструкциями - это обязанность военнослужащего в зоне боевых действий, каковой является зона ООС! Огонь по врагу, а тем более ответный, ничем не может быть ограничен! Никакой воин не должен ждать приказ - он обязан открыт огонь по врагу! Оговорки в приказе также как в "Уловке-22", призваны скрыть абсурдность дополнительными словами, которые нужны просто для прикрытия настоящего смысла. Смысл этого предательского запрета один - приравнять ведение боевых действий украинской армией к административному правонарушению.

Определить необходимость ответного огня может только военнослужащий, который выполняет боевые задачи, а не выжившие из ума маразматики в столичных кабинетах.

Какой стандарт НАТО такое предусматривает? В какой армии НАТО такие приказы действуют? Или вообще - в какой армии такие приказы действуют?

Я бы хотел обратить внимание на коррупцию, которую повлечет приказ № 330. Теперь из-за того, что за любые нарушения личного состава предусмотрен штраф командирам частей и подразделений, любые правонарушения будут прятать, это повлечет коррупцию, за не регистрацию реальных правонарушений. То есть решил командир пьяницу наказать и определить степень опьянения - получи штраф. Наркоманов нет смысла штрафовать - ведь лишат премии самого командира. Перевели командиру в часть прикомандированных, они что-то набедокурили - получи штраф. Это же противоречит самой логике поддержания дисциплины в войсках!

Приказ № 330 я назову коротко - это шаг к предательству и это демонстрация полной профессиональной неадекватности руководства Минобороны и ВСУ и Верховного главнокомандующего Зеленского, это непонимание войны, не понимание военных. А еще это угодливость, желания военного командования любой ценой угодить Зеленскому в реализации его безумной идеи заставить украинскую армию не стрелять по оккупантам.

Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак обязаны отменить этот позорный приказ.

Верховная Рада обязана вызвать для доклада министра обороны Андрея Тарана, и выяснить, этот приказ объясняется его слабоумием или предательством, и дать оценку дееспособности министра вообще.

По сути, армию хотят подкупить, и за несколько тысяч гривен заставить отказаться от любых попыток стрелять. Это реальная капитуляция, реальная работа на Россию.

Призываю украинских военнослужащих сообщать мне обо всех случаях, когда командование пытается применить приказ №330 для наложения штрафов, я буду придавать гласности имена тех командиров, которые тем самым предают свою страну. Сделаем всех предателей "знаменитыми", страна и все их близкие и сослуживцы должны знать всех, кто предает нашу борьбу и выполняет предательский приказ 330.

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Джерело:Facebook Юрия Бутусова
Україна
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