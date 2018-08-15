Из администрации президента РФ ответили матери Сенцова на ее прошение о помиловании сына. В письме из Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ Сенцова называют "гражданином Российский Федерации" и пишут, что "чтобы начать процедуру помилования" он должен обратиться с прошением к президенту лично. То есть фактически, Людмиле Сенцовой отказали в помиловании сына и пытаются сломать самого Олега, чтобы он сам просил Владимира Путина, чего он делать не будет, конечно.

Новини Силами ФСБ ведется целая спецоперация

На самом деле, ответ абсолютно лживый и циничный. Потому что Надежда Савченко, например, не писала никакого прошения о помиловании. За нее просили родные погибших Корнелюка и Волошина, и это было ужасно, но зато обошлось без ее участия. Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз тоже не просили их освободить. Формально за них написал прошение муфтий Крыма Эмирали Аблаев, причем, кажется, задним числом, когда стало понятно, что торгуясь, об этом никто не подумал. Так что даже в отношении украинских политзаключенных в России прецеденты освобождения без личного прошения уже были. И даже "российское гражданство" Сенцова здесь не причем. Формально, оно и у Умерова было, например. Приказы о помиловании Умерова и Чийгоза, кстати, засекречены, несмотря на все попытки адвокатов, их не публикуют и им не показывают.

Единственное, что во всей этой шумихе вокруг Сенцова, начиная с Ивлевой и заканчивая посещением Световой, которую ФСИН буквально хотел увидеть в Лабытнанги, хорошего, - это то, что шумиха означает торг. Потому что чем громче произносится имя Сенцова сейчас в мире, тем больше за него можно выторговать. Очень надеюсь, что последние дни свидетельствуют как раз об этом. Очевидно, что сейчас российские власти делают в информационном плане для Сенцова чуть ли не столько же, сколько те, кто этого освобождения от властей требует. Вот такой парадокс. Фактически, российские власти медленно убивают Сенцова, пытаясь шантажировать его гибелью тех, с кем необходимо вести торги. Прекрасно понимая, что чем громче они это будут делать, тем большую цену могут требовать.