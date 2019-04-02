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"За ґрати його!" Скандальна Фаріон накинулася на Зеленського через російську мову

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Скандальна екс-нардеп від "Свободи", борець за українську мову Ірина Фаріон розгромила кандидата у президенти Володимира Зеленського за використання російської мови у відеозверненні до виборців.

Фрагмент гострої промови колишнього парламентарія опублікував блогер Віталій Барабаненко на своїй сторінці у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Скріншот відео

Зокрема, Фаріон обурило те, що кандидат на посаду глави держави не зміг звернутися до свого електорату державною мовою. Вона сприйняла це за образу тих, хто захищає цілісність України на Донбасі.

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"А ви можете перекласти, що воно верзло? I don't understand, що воно верзло. Воно в українській державі живе, воно вивчило державну мову?! Його за ґрати треба вже саджати сьогодні, не допускаючи до другого туру! Воно ґвалтує мову на очах у всієї країни, воно ґвалтує тих, котрі сьогодні захищають нас там, на нульовій позиції. Ми завдяки тим солдатам тут сидимо в залі, а воно блює до мене мовою Путіна. І це катастрофа!" — скипіла екс-нардеп.

Крім того, вона пообіцяла боротися з прихильниками Зеленського до переможного кінця. "Це означає, що з тими 30% підтримки ми починаємо серйозну війну. І в цій війні ми повинні перемогти, вільні й самодостатні українці!" — гнівно підсумувала Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фаріон поскандалила із продавчинею інтернет-магазину через вживання нею російської мови. Крім того, під час суперечки колишній парламентарій навіть вдалася до нецензурної лайки і послала опонентку.

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Тема
Мовний скандал
Особи
Ірина ФаріонВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Вишн. Н.
Вишн. Н.
Когда женщину накрывает климакс нужно к врачу, а не на выступления. Иначе это страшное зрелище. Зачем же пугать молодых?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Украинцы! Трахните же её (в хорошем смысле слова), пусть успокоится...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Усыпите уже эту бешеную собаку.)
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