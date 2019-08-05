За переговори з Росією – у в'язницю: українці підтримали ідею "слуги народу"

Більшість українців підтримують ідею майбутнього народного депутата від партії "Слуга народу" Богдана Яременка саджати за переговори з Росією не уповноважених на це осіб.

Про це свідчать результати опитування, яке пройшло на OBOZREVATEL.

Так, 46% респондентів підтримали введення кримінальної відповідальності за подібні поїздки в Кремль. "Говорити з агресором повинен президент, міністри і дипломати", – вважають вони.

Українці підтримали ідею саджати за переговори з Росією

При цьому, 16% висловилися різко проти, запевнивши, що для досягнення миру в Україні підійдуть будь-які засоби.

Ще 12% українців підтримали пропозицію Яременка, висловивши думку, що лідери партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук і Юрій Бойко тільки піаряться на своїх зустрічах із росіянами.

Також 12% опитаних визнали в'язницю занадто жорстким покаранням і запропонували натомість одразу депортувати порушників у РФ.

Медведчук і Бойко в Москві BBC.com

Підтримали кримінальну відповідальність ще 10% українців, зазначивши однак, що команда президента Володимира Зеленського не піде на такі суворі заходи.

Для 4% опитаних немає жодної різниці, чи будуть відповідати політики, помічені за контактами з Кремлем, за скоєне. Для них головне – результат.

Нагадаємо, першим ідею про введення кримінальної відповідальності запропонував лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Він заявляв, що Медведчука і Бойка потрібно покарати за проведення переговорів з Москвою про постачання російського газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 березня Медведчук і Бойко їздили в Москву на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

В Україні різко відреагували на візит політиків у тил агресора. У мережі заявили, що такі зустрічі "тягнуть на кримінал".

У свою чергу СБУ заявила, що "в межах своєї компетенції в стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойка і Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора і їхнім заявам".

Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону в зв'язку з польотом у Москву Бойка і Медведчука.

8 липня зустріч повторилася, цього разу у штабі партії президента РФ Володимира Путіна "Единая Россия".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!