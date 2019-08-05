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За переговори з Росією – у в'язницю: українці підтримали ідею "слуги народу"

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Більшість українців підтримують ідею майбутнього народного депутата від партії "Слуга народу" Богдана Яременка саджати за переговори з Росією не уповноважених на це осіб.

Про це свідчать результати опитування, яке пройшло на OBOZREVATEL.

Так, 46% респондентів підтримали введення кримінальної відповідальності за подібні поїздки в Кремль. "Говорити з агресором повинен президент, міністри і дипломати", – вважають вони.

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Українці підтримали ідею саджати за переговори з Росією

Українці підтримали ідею саджати за переговори з Росією

При цьому, 16% висловилися різко проти, запевнивши, що для досягнення миру в Україні підійдуть будь-які засоби.

Ще 12% українців підтримали пропозицію Яременка, висловивши думку, що лідери партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук і Юрій Бойко тільки піаряться на своїх зустрічах із росіянами.

Також 12% опитаних визнали в'язницю занадто жорстким покаранням і запропонували натомість одразу депортувати порушників у РФ.

Медведчук і Бойко в Москві

Медведчук і Бойко в Москві

BBC.com

Підтримали кримінальну відповідальність ще 10% українців, зазначивши однак, що команда президента Володимира Зеленського не піде на такі суворі заходи.

Для 4% опитаних немає жодної різниці, чи будуть відповідати політики, помічені за контактами з Кремлем, за скоєне. Для них головне – результат.

За переговори з Росією – у в'язницю: українці підтримали ідею "слуги народу"

Нагадаємо, першим ідею про введення кримінальної відповідальності запропонував лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Він заявляв, що Медведчука і Бойка потрібно покарати за проведення переговорів з Москвою про постачання російського газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
опитування Обозревателя Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Юрій Бойко Віктор Медведчук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
А не допускает ли уважаемый Обоз, что это ольгинские тролли с мыслью: "Дааааа, больше жести, пусть весь мир видит что это отмороженная страна" :))
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