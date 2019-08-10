За контрабанду окупантам: на судні в порту Херсона проходять обшуки

У суботу, 10 серпня, в Херсоні на морському судні "Марія" пройшли обшуки за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим із підозрою в перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

Як повідомив Telegram-канал Прокуратура АРК, у червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у м. Севастополь.

Обшук на судні проводився на підставі визначення Херсонського міського суду.

Судно під колишньою назвою "Вілга" glavred.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня в Чорне море зайшов ракетний есмінець США. Це вже 23-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море в 2019 році.

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