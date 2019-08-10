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За контрабанду окупантам: на судні в порту Херсона проходять обшуки

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У суботу, 10 серпня, в Херсоні на морському судні "Марія" пройшли обшуки за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим із підозрою в перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

Як повідомив Telegram-канал Прокуратура АРК, у червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у м. Севастополь.

Обшук на судні проводився на підставі визначення Херсонського міського суду.

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Судно під колишньою назвою "Вілга"

Судно під колишньою назвою "Вілга"

glavred.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня в Чорне море зайшов ракетний есмінець США. Це вже 23-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море в 2019 році.

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Місце
Україна Херсон
Тег
контрабанда
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Это ныне украинский танкер. Кто отжимает танкера и собирает металлолом,
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