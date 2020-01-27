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27 січня • оновлено в 15:16
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"За чудеса людяності": Портников запропонував ввести звання українського героя Голокосту

1.1т
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Український журналіст Віталій Портников заявив, що країні необхідно створити звання "Український Герой Голокосту".

Про це він написав у статті для Еспресо.TV. На його переконання, таким чином стане можливим гідно увічнити пам'ять про кожного українця, який рятував своїх єврейських співвітчизників під час Другої Світової війни.

Крім того, на його переконання, варто подумати про те, щоб відзначати людей, які проявляли чудеса людяності під час етнічних конфліктів на українській землі у роки тієї війни.

"За чудеса людяності": Портников запропонував ввести звання українського героя Голокосту

"Наприклад, українців, які рятували поляків і поляків, які рятували українців. Адже і це були подвиги, рішення, які могли коштувати, і нерідко коштували, життя. Так що давайте не будемо про всіх цих людей забувати, вони заслуговують на нашу вдячність", – написав Портников.

За його словами, абсолютно розумно вчинив ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем, коли створив звання праведників народів світу. Серед українців теж таких чимало, це можна побачити під час відвідування Яд Вашем, коли читаєш таблички поруч з деревами, які посаджені на честь праведників.

Нагадаємо, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році. Датою цього дня було вибрано 27 січня – на честь визволення найбільшого нацистського концтабору Освенцим (Аушвіц-Біркенау).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський відмовився взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі, поступившись місцями нашої делегації тим, хто пережив цю страшну трагедію. У мережі високо оцінили такий жест.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
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Пети Moщи
Пети Moщи
Орден за спасение от холокоста, спрятали евреев в бабьем яру.
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0
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Махно Володимир
Махно Володимир
не нужно такое создавать!
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Махно Володимир, вам точно не нужно, вы как были геноцидным народом, так и остались. Только акцент сменили с евреев на русских
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1
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
стёпке -сопле орден номер один дать!
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