За часи незалежності Україна не отримала жодного військового літака, – командувач Повітряних сил
Парк авіаційної техніки ЗСУ застарів фізично та морально
Військові захищають повітряні кордони України на техніці від 1968 до 1991 року випуску
Найстарішим українським літакам – від 52 років
За часи незалежності України армія не отримала жодного військового літака.
Про це розповів командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Дроздов в інтерв’ю РБК-Україна.
Проте точний відсоток зношеності авіаційної техніки військовий назвав.
"Про точний відсоток говорити дещо не коректно, бо техніка у нас різна. Можу сказати так, що парк авіаційної техніки Збройних Сил на сьогодні потребує оновлення. Мова йде як про моральне, так і про фізичне старіння техніки, бо зараз ми захищаємо повітряні кордони нашої держави на зразках техніки, які були випущені від 1968 до 1991 року", – наголосив він.
За словами Дроздова, найстаріші літаки в українських повітряних Збройних Силах – військово-транспортні, їм від 52 років; ударна, винищувальна та розвідувальна авіація – Су-25, Су-24М, МіГ-29, Су-27, Су-24МР – від 1981 по 1991 рік випуску.
При цьому військові льотчики регулярно проводять чимало льотних змін: якщо дозволяють погодні умови, по 3–4 на тиждень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26Ш трапилася о 20:45 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Унаслідок 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Працівники Служби безпеки України провели похвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що у лівого двигуна Ан-26Ш було перевищено термін служби.
Втім у Державному бюро розслідувань підкреслили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26Ш не відповідає дійсності.
Згодом віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною катастрофи військового літака Ан-26Ш під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.