З вулиць України зникнуть маршрутки "Богдан": в Раді назвали термін

До 2022 року їх не залишиться на вулицях України

У 2022 році з вулиць України зникнуть мікроавтобуси "Богдан", які виконують роль маршрутних таксі.

Про це в ефірі ObozTV заявив народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. "Я б хотів, щоб вони зникли сьогодні, але ми повинні розуміти, що необхідно ухвалення закону і необхідно дати час перевізникам перейти на інші стандарти", – зауважив він.

За словами нардепа, в даний час Комітет зайнятий розробкою тематичного законопроекту, в якому будуть відображені нові стандарти пасажирських перевезень.

Зокрема, на зміну мікроавтобусам повинні будуть прийти великі і комфортабельні автобуси.

З вулиць зникнуть маршрутки "Богдан"

"Я думаю, що за 2 роки ми можемо повністю прибрати "Богдани" з наших вулиць і зробити стандарти перевезень дійсно європейськими. Людина платить чималі гроші, але натомість не отримує ані комфорту, ані безпеки. Перевізник повинен бути відповідальним, його транспортний засіб повинен бути сертифікований і відповідати всім стандартам безпеки", – резюмував нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що до кінця поточного року дев'ять міст України можуть повністю відмовитися від маршрутних таксі.

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