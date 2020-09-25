З неділі в Україні закінчується бабине літо й починається зниження температури, – Кульбіда

Погода в Україні з неділі, 27 вересня, стане прохолодною. Однак уже на початку жовтня повернеться тепло.

Про це розповів голова Гідрометеорологічного центру України Микола Кульбіда в ефірі телеканалу "Україна 24". Він зазначив, що в перші дні жовтня очікується температура повітря до +25.

"З неділі закінчується чергове бабине літо й починається зниження температури повітря. Але повернення тепла ще однозначно буде. З 4-5 жовтня можна очікувати тепло до +25", – сказав Кульбіда.

Нагадаємо, погода в суботу, 26 вересня, у кількох областях України буде дощовою та вітряною. Водночас температура повітря очікується +19...+27 градусів. До того ж у неділю дощами накриє вже всю територію країни.

Загалом, за словами синоптиків, восени 2020 року в Україні очікуються приморозки і три бабиних літа. Незважаючи на похолодання, в країні триває метеорологічне літо. Зі свого боку, синоптик Леонід Горбань повідомив, що перші приморозки в Україні можуть початися в кінці жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. Водночас очікуються короткочасні періоди похолодання.