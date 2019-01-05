МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''З нами князь Володимир!'' Варфоломій звернувся до України після підписання Томосу

4.7тЧитати матеріал російською

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців із поверненням канонічної церкви і висловив надію на позитивні зміни в релігійному житті України.

Про це він заявив під час свого виступу після підписання Томосу, яке відбулося 5 січня у Стамбулі.

"Це було ваше право — просити і вимагати собі автокефалії... Ми з чистим серцем молимося, щоб ви виявилися гідні цього дару. З Божої ласки ми возз'єднуємо в церковному єднанні мільйони вірних землі вашої, які зненацька і не з власної волі і причини виявилися поза канонічністю", — звернувся Варфоломій.

Новини
Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ
Підписання Томосу

Підписання Томосу

Скріншот

Він також привітав президента України Петро Порошенка і всіх присутніх політиків з довгоочікуваним історичним днем. Патріарх Варфоломій зазначив, що канонічність церкви — це те, до чого йшла Україна протягом багатьох століть.

"У цей чудовий історичний день з нами князь Володимир і княгиня Ольга, а з ними разом всі святі нащадки землі!" — сказав Патріарх Константинопольський.

Підписання Томосу

Підписання Томосу

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

  • 5 січня у Стамбулі для Православної церкви України підписали Томос про автокефалію.

  • 15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий Собор, на якому була створена Православна церква в Україні та обраний її глава митрополит Епіфаній.

  • Константинопольський патріарх підтвердив намір надати 6 січня Томос Православній церкві України.

  • На захід вирушив президент України Петро Порошенко разом із главою ПЦУ.

  • 4 грудня патріарх Варфоломій закликав всіх глав автокефальних православних церков підтримати Православну церкву України.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Патріарх Варфоломій
Місце
ТуреччинаСтамбул
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
7
7
Смішно
33
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Medved George
Medved George
Благодать!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Medved George, тебе понравилось в аду?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Самое смешное что !? Епифаний был посвящён в сан митрополита Филаретом - Денисенко под анафемой из за раскольничества, если с него снимали анафему значит раскольником он был ! Значит все кого Денисенко возводил в сан в КП, не имеют сана! Теперь во главе ПУЦ стоит человек без сана, называющий себя митрополитом и скорее всего агент СБУ ! Как то так.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Воронов Евгений, как-то слабовато) Старайся лучше, после такого попуска вы должны что-то фееричное придумать в стиле обезьяна с гранатой. Может аванпёрдом по Воронежу???)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Пидарасы-москаляки, быстрей целуйте наши сраки! Конченые вы - собаки!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Наші блоги