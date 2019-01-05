''З нами князь Володимир!'' Варфоломій звернувся до України після підписання Томосу

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців із поверненням канонічної церкви і висловив надію на позитивні зміни в релігійному житті України.
Про це він заявив під час свого виступу після підписання Томосу, яке відбулося 5 січня у Стамбулі.
"Це було ваше право — просити і вимагати собі автокефалії... Ми з чистим серцем молимося, щоб ви виявилися гідні цього дару. З Божої ласки ми возз'єднуємо в церковному єднанні мільйони вірних землі вашої, які зненацька і не з власної волі і причини виявилися поза канонічністю", — звернувся Варфоломій.
Підписання Томосу
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Він також привітав президента України Петро Порошенка і всіх присутніх політиків з довгоочікуваним історичним днем. Патріарх Варфоломій зазначив, що канонічність церкви — це те, до чого йшла Україна протягом багатьох століть.
"У цей чудовий історичний день з нами князь Володимир і княгиня Ольга, а з ними разом всі святі нащадки землі!" — сказав Патріарх Константинопольський.
Підписання Томосу
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL:
5 січня у Стамбулі для Православної церкви України підписали Томос про автокефалію.
15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий Собор, на якому була створена Православна церква в Україні та обраний її глава митрополит Епіфаній.
Константинопольський патріарх підтвердив намір надати 6 січня Томос Православній церкві України.
На захід вирушив президент України Петро Порошенко разом із главою ПЦУ.
4 грудня патріарх Варфоломій закликав всіх глав автокефальних православних церков підтримати Православну церкву України.
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