''З нами князь Володимир!'' Варфоломій звернувся до України після підписання Томосу

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців із поверненням канонічної церкви і висловив надію на позитивні зміни в релігійному житті України.

Про це він заявив під час свого виступу після підписання Томосу, яке відбулося 5 січня у Стамбулі.

"Це було ваше право — просити і вимагати собі автокефалії... Ми з чистим серцем молимося, щоб ви виявилися гідні цього дару. З Божої ласки ми возз'єднуємо в церковному єднанні мільйони вірних землі вашої, які зненацька і не з власної волі і причини виявилися поза канонічністю", — звернувся Варфоломій.

Новини Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ

Підписання Томосу Скріншот

Він також привітав президента України Петро Порошенка і всіх присутніх політиків з довгоочікуваним історичним днем. Патріарх Варфоломій зазначив, що канонічність церкви — це те, до чого йшла Україна протягом багатьох століть.

"У цей чудовий історичний день з нами князь Володимир і княгиня Ольга, а з ними разом всі святі нащадки землі!" — сказав Патріарх Константинопольський.

Підписання Томосу Скріншот

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