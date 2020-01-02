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2 січня • оновлено в 12:01
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З морозами і снігом: стало відомо, яким буде березень в Україні

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В Україні в 2020 році очікується затяжна весна. Буде вона такою в результаті зсуву сезонних процесів.

Про це розповіли синоптики "Сегодня". За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, на початку березня в Україні будуть морози, а також снігопади.

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Перший місяць весни буде похмурим. З другої його половини в Україні дещо потеплішає, проте підуть дощі. Перші справжні ознаки весни в країні очікуються лише після 25 березня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні січень і лютий 2020 року НЕ будуть дуже холодними. При цьому нас чекають температурні гойдалки.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
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