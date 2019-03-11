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"З кокошником, але без мізків": окупанти зганьбилися з Масляною в Криму

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В окупованому Росією Криму дивними і піснями відзначили свято Масляної.

У Керчі окупанти влаштували народні гуляння з козаками, піснями в кокошнику і величезним опудалом, повідомляє в Twitter користувач RoksolanaToday & Крим.

Розважали городян піснями і танцями у виконанні місцевих ансамблів. Одним з головних номерів став виступ дівчини в гігантському кокошнику.

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Також було заплановано спалення опудала Масляної, але багаття відмінили через штормове попередження.

Масляна в Криму

Масляна в Криму

kerch.com.ru

Масляна в Криму

Масляна в Криму

kerch.com.ru

Масляна в Криму

Масляна в Криму

kerch.com.ru

Масляна в Криму

Масляна в Криму

kerch.com.ru

Масляна в Криму

Масляна в Криму

kerch.com.ru

Масляна в Криму

Масляна в Криму

kerch.com.ru

Масляна в Криму

Масляна в Криму

kerch.com.ru

Користувачі мережі висміяли таке безглузде свято.

"Розмір замаскованого спіз**ного візку із супермаркету, на якому сидить кокошніца, має значення!", "Нагадує того кадру з шоу "Деревня дураков" в величезному кашкеті-аеродромі", "Чим більше кокошник, тим менше мозок, це як з силікон з губами"," епер зима не піде? Літо і сезон скасовуються?", "Просто через різке подорожчання бензину в зв'язку з вступом Криму до складу Росії, його закупили менше ніж зазвичай, і опудало не встиг розгорітися", "Вважають себе православними християнами, а самі язичницькі обряди проводять! Все змішалося", – писали в мережі.

"З кокошником, але без мізків": окупанти зганьбилися з Масляною в Криму

Скріншот

"З кокошником, але без мізків": окупанти зганьбилися з Масляною в Криму

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії напередодні завершення Масляної спалили макет башти "Бастилії".

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Надо было чучело в вышиванку одеть, перед тем как сжечь.
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