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19 лютого • оновлено в 14:02
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З гуркотом і вібрацією: "Укрзалізниця" оскандалилася "новими" вагонами. Відео

1.8т
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"Укрзалізниця" вкотре потрапила під шквал критики через невідповідний стан поїздів "Інтерсіті", який доставляє незручності пасажирам або навіть наражає їх на небезпеку.

Зокрема, музикант і учасник київського рокгурту Євген Житнюк поскаржився, що рівень шуму всередині вагонів перевищує допустимі рамки. Докази він зняв на відео, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ось із таким гуркотом і вібрацією на швидкості більше 100 км/год їдуть щонайменше три вагони в поїзді "Інтерсіті+" вже третю мою поїздку поспіль", – пише Житнюк, зазначаючи, що так перевізник вкотре "доводить" свій слоган "зручно та безпечно".

З гуркотом і вібрацією: "Укрзалізниця" оскандалилася "новими" вагонами

На ролику можна почути безперервний ритмічний стукіт, який пасажири змушені терпіти протягом всієї поїздки. А його автор висловив здивування тим, як за вісім років можна було так зносити вагони дорогих поїздів, щоб вони їздили з таким гуркотом і вібрацією.

"Особливо приємно, коли це відбувається на швидкості 160 км/год. Угробити дорогі імпортні поїзди за 8 років?" – обурився пасажир.

Він підкреслив, що персонал УЗ не бачить у таких умовах поїздки нічого поганого.

У вагоні постійно чути гуркіт

У вагоні постійно чути гуркіт

Facebook/Євген Житнюк

"До речі, стюарди, кейтеринг і помічник машиніста під час обходу складу ходили, ніби так і треба", – підсумував Житнюк.

Зазначимо, що в коментарях під цим постом автор продовжив розповідати про "комфорт", із яким йому довелося їхати в поїзді "Укрзалізниці".

"Зате не треба цукор у каві розмішувати!", "Їздив недавно до Києва туди і назад – скрипіло все, ніби зараз розвалиться. У результаті вибісило так, що я приїхав і купив собі навушники з "шумодавами". Покриття там в основному нормальне, а ось вагони скриплять люто-шалено", – додали його підписники.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Facebook/Євген Житнюк

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Facebook/Євген Житнюк

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Facebook/Євген Житнюк

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Facebook/Євген Житнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через помилкове повідомлення про мінування поїзда Трускавець – Дніпро 700 пасажирів серед ночі вигнали з вагонів під дощ. Це призвело до масштабного колапсу на залізниці – 13 поїздів були затримані на термін від 15 хвилин до 1,5 години.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Скандал навколо "Укрзалізниці"
Місце
Україна
Теги
потяг Укрзалізниця
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