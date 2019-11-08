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8 листопада • оновлено в 11:44
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"З глузду з'їхали!" Скабєєву "накрило" через постановочне захоплення "Прямого"

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Російська топ-пропагандистка Ольга Скабєєва обізвала божевіллям постановку захоплення в ефірі українського телеканалу "Прямий".

Про це вона написав у своєму телеграм-каналі, опублікувавши відео з записом того, що відбувається.

"У прямий ефір телеканалу вриваються люди в масках, відкривають стрілянину. А потім з'ясовується, що це жарт такий. На тему обшуків, які пройшли в квартирі власника каналу. З глузду з'їхали! (але з точки зору постановки діагнозу – прямо епохальна відео)" , – обурювалася Скабєєва.

"З глузду з'їхали!" Скабєєву "накрило" через постановочне захоплення "Прямого"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 7 листопада в студію телеканалу "Прямий" під час ефіру увірвалися люди в масках, камуфляжі і зі зброєю. Але через кілька секунд стало зрозуміло, що "захоплення" виявився постановкою, однак він сильно налякав деяких глядачів в студії.

Постановочне захоплення студії телеканалу "Прямий" під час марафону "Атака на свободу слова" не на жарт розлютило українців. У мережі з'явилося безліч негативних коментарів.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Теги
пряма трансляція пропаганда
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Kostyra Vasily
Kostyra Vasily
Разнести в прах вместе с Петей!
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Kostyra Vasily
Kostyra Vasily
Порошенковский канал разнести вместе с ним!!!
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