"... Снігу майже немає, він оголює вузьку дорогу з застиглими хвилями бруду. З рота йде пара, хтось п'є воду з п'ятилітрової баклажки, ризикуючи підхопити ангіну, можна почути розмови і сміх. Дивний сміх, на вістрі смерті звучить уривчасто, з напругою. На узбіччях дерева сховалися памороззю, завдяки їй не такі похмурі в своїй сірості, і колона людей тихо сходить в лісопосадку, ступаючи один за одним, слід у слід. Вони вийшли останніми, залишивши за собою Дебальцеве. Вийшли всі – і дійти повинні всі. Але чи дійдуть?

Втрачено техніка. Розбита градами і мінометами, і дорога за їх спинами залишилася всіяна стовпами вогню і купою металобрухту. Догорають танки, і той малюк-танк, що вирвався вперед, відкинув вежу на кілька метрів убік, теж догорає. Недовго прожив.

Іванов йде мовчки, замикаючи колону, вдихаючи носом морозне повітря і уважно вивчаючи околиці. Люди крокують спокійні, час від часу вони прислухаються до вибухів, що розривають небо.

– Мішаня, ти слухаєш тих придурків?

– Мовчи, тихо ...

– Не зрозумівши. Ти їх слухаєш?

– Так, у них один трьохсотий...

У колоні троє полонених росіян. Спочатку їх везли, тепер вони тупають нарівні з усіма, ще й відпрацьовуючи збережене життя – тягнуть на своїх спинах поранених українців і їхні речі. Омськ, Волгоград, Саратов... Шахтарі, мать їхню. Де Омськ, а де український степ з неприбраними з осені полями?

Ожила рація:

– Увага всім, увагу всім! Можливо повітря. Можливо повітря...

– Відмінно... – хмикає Іванов, міцніше стискаючи свій АКМС.

– Всім в укриття...

Люди кидаються до землі. Тонкі дерева перебиті надвоє, схиляють свої зранені верхівки на землю, і ось вже вибухають навколо снаряди, підкидаючи замерзлі грудки чорнозему високо вгору. Що буде на цьому полі, коли все закінчиться? Таке ж чорне і зранене, порізане і порване на ганчірки, як і десятки полів Донбасу, вже не подарує урожай ні в цьому році, ні в цьому житті, тому що у них вона тут коротка. І у тих, кого назвали "карателями", і у тих, кого кличуть "визволителями", і у всіх, хто буде намагатися жити тут, як раніше. Тому що "як раніше" – вже ніколи не буде.

Вийшли всі, але вже не всі дійдуть. На початку і в середині колони чутні крики:

– Давай, відтягуй його! Ось так, взялися... Автомат кинь!!

– Легенько, легенько! Обережно...

Когось тягнуть волоком, схопившись за рукава. По снігу волочиться поранена нога, залишаючи струмочок крові, червоний, на брудно-білому полотні поля. Іванов кидає погляд на полонених – Волгоград вже додому не повернеться, ніколи. Омськ і Саратов по команді продовжують тягнути на собі поклажу, пиху і велич збиті ще кілька годин тому, і тепер обидва сопуть, із зусиллям долаючи метри дороги. Нехай скажуть спасибі, що живі залишилися...

До Іванова обертається середнього зросту з обвітрених особою Костик з Чугуєва:

– У нас все погано, у нас немає обіду...

Іванов ляскає себе по кишені і намацує шмат чорного хліба, він сам любить його відщипувати по шматочку або покусувати, коли той перетворюється в сухар. Звичка з дитинства, улюблені ласощі.

– На, Кот. Ось тобі і обід.

Костян мовчки і задумливо жує затверділий шмат, пережовує, насолоджуючись смаком розмокла в роті житнього сухаря.

– Нормально!

– Смачного тобі, дядьку. – Сміється Іванов, і очі його стають синіми-синіми на тлі сірих зимових хмар і похмурого чорно-білого полотна навколо. Він обганяє попереду з десяток людей, заглядаючи в обличчя пораненого побратима, якого тягнуть полонені росіяни. Живий ще, і Слава Богу. Скоро повинні вийти, а там свої, і таке потрібне виття маленької і необхідної зараз машини швидкої допомоги перекричить шум працюючої військової техніки. "Волонтерська медична служба", яка на шаленій швидкості понесе хлопців від смерті до життя. Тільки б встигнути.

– Їх можна бити. Їх потрібно бити. Але тільки не так, як ми це робимо. Нам потрібно більше техніки, більше артилерії. Послухай, вони воюють з нами за методом Жукова, Гудеріана, тобто натовп народу, людей побільше, і вперед. Ось цю масу можна задавити саме технічно... – Поруч йде широкоплечий здоровань і міркує про ситуацію з товаришем.

Омськ нервово кривить ніс, стискає губи, вимушений слухати чужу розмову. Саратова, схоже, вже все-одно – майже видихався. Але тягни, сука, тягни!! Інакше для чого ти тут потрібен?!..

Іванов поправляє руку пораненого, звісивши вниз, і швидким кроком йде вперед. За спиною встигає почути гнівний окрик здорованя:

– За Іркутськом там дивись, зрозумів ?! Чуєш... "Визволитель"...

На горизонті сходить сонце, але йти ще чимало. Зараз би якась молоденька журналістка, сунувши в обличчя диктофон, запитала:

– Ви як себе відчуваєте? Ради, що вийшли? Пригнічені, що відступили?

Іванов вважає за краще думати, що відступили, щоб вдарити. І радості ніякої, але і руки ніхто не збирається опускати. Принаймні він, стискаючи кулаки і зціпивши зуби, вже будує плани на завтра. Ні, на сьогодні ж.

Небо розриває свист снаряда, і ось уже нічого не видно. Хоча через хвилину його очі все-таки смутно розрізнили червону смужку горизонту, знову згаслу в непроглядній темряві.

– Іванов... Чуєш?!... Іванов...

– Ті чуєш мене, Іванов, сучий ти сину?!.. Пацани... Їй!!!..."

З Днем Захисника України. Чи не була би я, якби не було вас.

Дякую, рідні!

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