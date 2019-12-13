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13 грудня • оновлено в 16:08
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"З 9 ранку до 9 вечора": Єпіфаній розповів, чим займається протягом дня

1.1т
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Предстоятель Православної церкви України Митрополит Єпіфаній розповів, що його робочий день може починатися з 9 години ранку і закінчуватися о 9 годині вечора, а також поділився своїм розпорядком дня.

В інтерв'ю ТСН митрополит розповів, що його ранок традиційно починається з молитви. Потім він приймає відвідувачів.

"Не завжди, але графік досить насичений. І протягом цього року я зробив близько 70 поїздок в регіони. Тобто 70 архипастирських візитів по Україні. Це дуже багато, тому що я по кілька днів перебуваю в тій чи іншій області на запрошення архієреїв, на запрошення духовенства. Збирається багато людей, ми спілкуємося, ми здійснюємо богослужіння, святкуємо певні ювілеї", – розповів Єпіфаній.

Митрополит Єпіфаній

Митрополит Єпіфаній

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За словами митрополита, останнє таке святкування було в Дніпрі на 25-річчі відновлення Дніпропетровської єпархії. Також в цьому році було святкування 30-річчя третього відродження УАПЦ у Львові.

"Тому постійні поїздки, спілкування, зустрічі, заходи. Протягом цього часу я відвідав близько 15 національних університетів, мав спілкування зі студентами постійно. Ми постійно свідчимо про свою відкритість. Ми відкриті, ми спілкуємося, ми даємо відповіді іноді на такі навіть гострі питання, які існують. Але ми як Церква не тільки це демонструємо, а дійсно втілюємо в життя своєю відкритістю", – зазначив митрополит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єпіфаній заявляв, що почесний патріарх Філарет самоізолювався після отримання Україною Томосу, але в Православній церкві України ще сподіваються на його повернення.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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