В Україні з 1 квітня стартує другий етап медреформи: що зміниться в лікарнях

Незважаючи на карантин через поширення коронавірусу, з 1 квітня в Україні набуває чинності другий етап медичної реформи. Тепер лікарні фінансуватимуть не за кількістю ліжок, а за конкретні надані послуги. Оплата відбуватиметься за розробленими тарифами.

Як це буде, з'ясовував OBOZREVATEL.

Що нас чекає

З квітня по всій Україні вводиться другий етап медичної реформи. Тепер лікарні отримуватимуть гроші з бюджету за кожного вилікуваного пацієнта. МОЗ розробив тарифи на більшість медичних послуг. У них не входять тільки стоматологія, косметологія, пластика.

Так, за пологи держава виділить 8,1 тисячі, за інфаркт – 16 тисяч, за допомогу людині із психічним розладом – 7,4 тисячі тощо.

За нової системи має зрости зарплата лікарів, а також вони мають бути більш зацікавлені в кожному пацієнті. Принаймні, так передбачає реформа.

Фактично, якщо вузький фахівець провів для вас консультацію, то його послуга буде оплачена, зробив операцію – лікарня теж отримає конкретну суму. Передбачається, що таким чином лікарі мають отримувати більше і не братимуть хабарі з пацієнтів.

Щоб потрапити на консультацію до вузького спеціаліста в лікарню, сімейний лікар має виписати електронне направлення. В такому разі пацієнт пройде консультацію безкоштовно, а держава оплатить послуги лікаря за тарифом.

На консультацію до вузького спеціаліста треба отримати електронне направлення

Без направлення пацієнту доведеться платити з власної кишені. Щоправда, є винятки: без направлення можна буде безкоштовно звернутися до психіатра, гінеколога, нарколога, педіатра і стоматолога (з гострим болем).

Що стосується інфекційних лікарень і психіатричних клінік, то вони також братимуть участь у реформі, вони вже підписують контракти з НСЗУ. Для психіатрії також розроблені тарифи, вони за ними працюватимуть. Як нам розповіли в НСЗУ, зараз для підтримки інфекційних лікарень виділено 900 млн грн додатково, ці гроші передадуть в регіони на період епідемії.

Що буде з ліками

Що стосується ліків, то лікарні закуповуватимуть їх самі. Купувати можна буде тільки препарати з Національного переліку лікарських засобів.

Як пояснюють OBOZREVATEL в НСЗУ, не всі препарати увійшли в цей список. Наприклад, для онкології ліки закуповуватимуть за окремим переліком.

Також централізовано МОЗ купуватиме ліки для гемодіалізу, і препарати імунокомпресії, які потрібні пацієнтам при трансплантації. І окремо МОЗ закуповуватиме стенти, необхідні для сердечників.

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