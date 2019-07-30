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"Юзіка бачили?" Відомий телеведучий потролив готель "слуг народу" в Трускавці

1.5т Читати матеріал російською

Відомий телеведучий Олександр Лірчук зателефонував до готелю Rixos Prykarpattya на курорті Трускавець, де проходить тренінг для майбутніх народних депутатів від партії "Слуга народу".

У прямому ефірі ObozTV ведучий спробував забронювати номер і дізнатися, як поводяться майбутні "слуги народу".

У відділі бронювання Rixos повідомили, що вільних номерів, навіть найдорожчих, не очікується до кінця тижня.

Лірчук заявив, що "15 років їздить на "Нафтусю" і жодного разу такого випадку, щоб весь готель був зайнятий". Співробітниця Rixos пояснила, що всі номери забронювала "одна з партій, яка прийшла до влади", потім зізналася, що йдеться про "Слугу народу".

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Ведучий поцікавився у співробітниці готелю, чи бачила вона "Юзіка" (новообраного депутата, учасника студії "Квартал 95" Юрія Корявченкова – ред.).

У відповідь жінка пояснила, що народні обранці "не ходять містом, їх вчать, як керувати країною".

Юрій Корявченков ("Юзік") на тренінгу в Трускавці

Юрій Корявченков ("Юзік") на тренінгу в Трускавці

apostrophe.ua/Мария Шашкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували фото начебто з тренінгу для майбутніх народних депутатів від президентської партії "Слуга народу" в Трускавці, на якому їм показують, що позначають кнопки, якими вони незабаром будуть голосувати у Верховній Раді.

У мережі також показали фото з тренінгу, на яких майбутнім нардепам запропонували оцінити роботу своїх попередників. Серед варіантів відповідей були нецензурні слова.

При цьому стало відомо, що близько 5% майбутніх народних депутатів відмовилися від тижневого навчання.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юрій Корявченков
Місце
Україна
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