Тимошенко про політику щодо переселенців: захистити права, відновити соцвиплати, забезпечити житлом

Політика нової влади щодо тимчасово переміщених осіб повинна виходити з того, що всі громадяни України мають бути рівними у своїх правах.

Тому необхідно відновити соціальні виплати, гарантувати переселенцям права голосу та забезпечити їх роботою і житлом, заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час прямого ефіру на телеканалі "Україна", передає сайт політсили.

За її словами, новій владі треба поновити всі соціальні виплати, насамперед виплату пенсій.

"Україна не може відмовлятися від своїх людей, навіть тих, які за якихось причин не змогли виїхати з окупованих територій. Бо це все одно – українська земля", – пояснила політик.

Юлія Тимошенко ba.org.ua

Юлія Тимошенко обурилися тим, що переселенців позбавляють громадянських прав: "Як можна тільки за принципом, що вони приїхали з окупованого Донбасу, позбавити їх права голосу. Це дискримінація і порушення Конституції".

Третій напрямок політики щодо переселенців – надання їм роботи і житла.

Юлія Тимошенко зауважила, що в країні є велика кількість недобудованого житла, і згадала, що за її прем’єрства цей ресурс використовувався для розв’язання соціальних проблем.

"Навіть у кризу ми закладали фінансові ресурси, за низьку ціну викуповували недобудовані будинки, добудовували їх і надавали людям", – зазначила лідер "Батьківщини".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тимошенко закликала підняти пенсії до прожиткового мінімуму.

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