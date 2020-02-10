"Я переживу, а от що з дітками буде?" Ярош знову пройшовся по "небезпечних" ЛГБТ

Командувач Української добровольчої армії, ексглава "Правого сектора" Дмитро Ярош стверджує, що представники ЛГБТ+ нібито нав'язують свої погляди суспільству.

Чергову гомофобну заяву він зробив у програмі "Рандеву" в інтерв'ю Яніні Соколовій (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чому він виступає проти ЛГБТ, Ярош заявив, що "не залазить у ліжко", оскільки це особиста справа кожного.

"Я проти того, щоб їх гендерна ідеологія нав'язувалася нашому суспільству. Я емоційний пост написав, мене дійсно дістало. Дивлюся передачу, серіали, а їх дивляться і мої внуки вже. Я переживу, а от що з дітками буде з такими підходами?" – сказав командир УДА.

Ярош видав чергову порцію гомофобії Колаж

"Транснаціональна корпорація заявляє про те, що не матиме справ із фірмами, де не будуть представлені в керівництві гомосексуалісти. Це не жовта преса, це офіційна заява.

Або є комікси, у мене 11-річний їх дивиться, Marvel, супергеройські всякі штуки знімають. Ось уже вимога, щоб там була в головній ролі обов'язково темношкіра лесбіянка. Воно може таке бути, хай що хочуть, те Голлівуд і знімає. Це не моя справа. Але навіщо нав'язувати речі, які заздалегідь пацифікують наше суспільство, і так із таким зменшенням народжуваності, з такими катастрофічними речами, що в нас із демографічною політикою робляться", – продовжив він.

Ярош додав, що бачить, як у Європі постійно знижується народжуваність. Крім того, він зумів підв'язати тему ЛГБТ до світового тероризму.

"На тлі еміграції величезної заїжджає інша публіка й одразу – тероризм, загроза нацбезпеці і так далі. Звичайно, все взаємопов'язане. Нічого не взаємопов'язаного немає", – стверджує чоловік.

Він заявив, що "гомосексуалісти будуть відповідати самі перед богом", а також визнав, що є категоричним противником "прайд-парадів".

"Я, звичайно, не збираюся виходити їх бити, але при всьому свою позицію я як християнин буду висловлювати. Тим більше моя позиція щодо так званої ЛГБТ зовсім не відрізняється від позиції Папи Римського", – стверджує Ярош.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Дмитро Ярош опублікував у соцмережі скандальний пост, у якому назвав представників ЛГБТ збоченцями і бидлом без моралі та духовності.

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