ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Яніна Соколова
Яніна Соколова
ЖурналістВсі статті автора

Надо поговорить с Россией? Да пошли вы в ж*пу!

11.2т

Якщо ви думаєте, що реванш проросійських сил в Україні настав, то вам не здається. Це саме так. 5 років війни, анексії української території, брехні федеральних каналів Росії, яка з дня в день розповідає, що в Україні все погано, що ми рухаємося у бік пітьми і дна, і що нам слід задуматися над тим, як себе поводити.

Це при тому, що Російська Федерація вже вбила 13 тисяч людей на Донбасі, 30 тисяч поранених і мільйони переміщених осіб з Донбасу і Криму.

І раптом 7 липня 2019-го року у мережі з’являється відео, яке головний пропагандист Росії Дмітрій Кисельов доповнює фразою "незабываемо" і "прильнете".

"Надо поговорить" – саме так називається телеміст, який пропонує пропагандистський федеральний канал "Россия-24" із каналом "Ньюзван". Присутність "России-24" на території України – це нормально?

Новини
Телемост с "Россией-24": не доводите людей до греха, будет больно

Куди дивляться наші контролюючі органи? Віктор Медведчук – кум Володимира Путіна – за останній час скупив чотири найбільші інформаційні центральні українські канали. Тобто 4 великі канали в Україні належать куму Путіна і ведуть відверту проросійську риторику.

Я би хотіла попросити журналістів цих каналів, аби вони вдома подивилися на власних дітей і подумали, що через якийсь час під їхнім будинком будуть стояти люди у російській формі з кулеметами.

Згадайте про власну совість і про те, в якій країні ви живете. Гроші – це тимчасово, а гідність, вона або є, або її нема.

І до росіян.

Знаете, мы никогда не сможем простить тех, кто издевался над нашими ребятами и тех, кто забрал жизни у 13-ти тысяч солдат, тех, кто забрал наши территории, мародеров и террористов. Нам не надо с вами говорить. Мы будем говорить тогда, когда вы отдадите наши территории, когда вы извинитесь и компенсируете нам весь ущерб. Убирайтесь из нашей территории и из наших голов и покайтесь!

Войну на территории Украины ведет Кремль.

Незабываемо и прильнёте? Дмитрий Киселев, идите в жопу!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Яніна СоколоваЯніна Соколова
Теми
Російсько-український конфліктТелеміст із РосієюВійна на Донбасіанексія Криму
Особи
Володимир ПутінДмитро КисельовВіктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
Новини РосіїРосіяпропагандаросійські телеканалиРосія - країна-агресор
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
12
12
Смішно
111
Цікаво
20
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Mega Death
Mega Death
Шоу обещает быть весёлым. Кто-то бабок на этом заработает. Но результат известен за ранее. Ххлы недоговороспособны))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Только ров и стену на границе с гондурасом.пусть строят коммунизм на отдельной территории.в жопу таких клиентов.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Батурин Юрий
Батурин Юрий
Опять шлюха что то проблеяла
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3

Блоги / думки

ads pixel